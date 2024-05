Coupe du monde 2030: deux gares TGV et RER pour desservir le futur Grand Stade de Casablanca

Le jeudi 2 mai dernier, le ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil, a pris part à une réunion ministérielle élargie, consacrée aux préparatifs de l’organisation de la Coupe du monde 2030. «Cette réunion avait deux objectifs. D’abord, finaliser les documents de l’offre conjointe du Maroc de l’Espagne et du Portugal, en conformité avec les besoins et exigences de la FIFA», a affirmé le ministre lors de son passage dans l’émission «Grand Format Le360».

Et d’ajouter: «Il s’agissait aussi de se mettre en ordre de marche pour pouvoir réaliser tous les engagements, une fois que nous aurons présenté ces documents».

Dans le volet spécifique au secteur du transport, ce sont surtout les sujets de mobilité des personnes qui sont en jeu. «Comment allons-nous recevoir les centaines de milliers de visiteurs pendant le déroulement de la Coupe du monde? Comment faire face aux pics d’affluence? La proximité des deux autres pays hôtes, qui se trouvent juste de l’autre côté de la Méditerranée, nous pousse aussi à accorder une attention particulière au transport maritime par ferries dans le détroit de Gibraltar», poursuit le ministre.

Mohamed Abdeljalil assure que tous les moyens seront déployés pour recevoir les équipes et les supporters dans les meilleures conditions. Concrètement, cela se traduira par la mise à niveau de trois aéroports (Marrakech, Tanger et Agadir) en les adaptant aux exigences de la FIFA. Le ministre évoque ainsi un projet d’extension de l’aéroport Mohammed V de Casablanca (avec au moins une nouvelle piste) lié au plan de développement de Royal Air Maroc, et actuellement en cours d’étude de programmation, et sera.

Lire aussi : Grand Stade de Casablanca: un consortium mené par le Marocain Tarik Oualalou remporte le concours architectural

Le TGV n’est pas en reste. Alors que le plan Rail Maroc comprend 1.300 km de lignes à grande vitesse à long terme, avec une composante atlantique reliant Tanger à Agadir et un axe transmaghrébin entre Oujda et Casablanca, le focus sera mis sur le tronçon Kénitra-Marrakech, la libération de capacités sur les rails existants et le développement d’un réseau express régional (RER) autour de Casablanca, Rabat et Marrakech, a précisé le ministre. «Tous ces éléments, avec la connexion des aéroports, feront un ensemble cohérent, pour permettre d’accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions lors de la Coupe du monde», soutient Abdeljalil.

Interrogé sur la connexion du futur Grand Stade de Casablanca aux réseaux de transport, le ministre révèle que cette infrastructure sportive, qui sera érigée à proximité de l’aérodrome de Benslimane, sera desservie par les voies ferrées. «Le Grand Stade aura sa gare TGV et également une gare RER», a fait savoir Mohamed Abdeljalil.