Grand Stade de Casablanca: un consortium mené par le Marocain Tarik Oualalou remporte le concours architectural

Le projet de construction du futur Grand Stade de Casablanca franchit une nouvelle étape, suite à la désignation du lauréat de son concours architectural. Parmi une douzaine de candidats, dont sept ont été retenus à l’issue de l’examen des dossiers administratifs et techniques, le choix a été porté sur le groupement mené par le cabinet de l’architecte marocain Tarik Oualalou (Oualalou+Choi), et composé de l’agence britannique Populous Ltd, qui compte à son actif plusieurs projets de stades de renommée mondiale, ainsi que le cabinet d’ingénierie ME Engineers Ltd, leader mondial de la conception et de l’éclairage sportif.

Les autres membres du consortium choisi sont l’Australien Rider Levett Bucknall et l’Italien Maffeis Engineering SPA, dont les références comprennent des projets de grande envergure, dont l’aéroport international d’Heathrow (Angleterre), le Stade de la Meinau (France), la Lusail Sports Arena ou encore le Khalifa Stadium (Émirats arabes unis). Le consortium de Tarik Oualalou a remporté le marché en proposant un taux d’honoraires de 5,70%, soit un montant estimé des prestations de l’ordre de 199 millions de dirhams.

Un budget de réalisation de 5 milliards de dirhams

Le classement établi par le maître d’ouvrage, à savoir l’Agence nationale des équipements publics (ANEP), place en deuxième position le groupement mené par l’architecte marocain Abdou Lahlou, à travers son cabinet Archi Team & Partners (récemment attributaire du marché de l’extension de l’aéroport Agadir Al Massira), et comprenant les cabinets Herzog & De Meuron (Suisse) et Mott MacDonald (Angleterre).

La troisième place est revenue à l’architecte Jouad Khatabi, qui a déposé une candidature commune avec le cabinet de feue Zaha Hadid, Dar Al-Handasah Consultants (Shair & Partners).

Rappelons que le budget prévisionnel maximal prévu pour la réalisation du Grand Stade de Casablanca se monte à 5 milliards de dirhams, et que la convention pour sa réalisation a été signée le 20 octobre 2023.

Le site choisi pour cette future grande infrastructure sportive se situe dans la province de Benslimane, dans la Commune de Mansouria, à 38 km au nord de Casablanca, et à 18 km à l’est de Mohammedia, à proximité de l’aéroport de Benslimane. La zone est desservie par la route régionale R 313, reliant les villes de Mohammedia et de Benslimane, et limitée par une piste du côté est, longeant une ligne électrique.

Un terrain de 100 hectares

Sur un très vaste terrain de 100 hectares, le projet englobera le Grand Stade et ses équipements annexes, ainsi que des aménagements et équipements complémentaires. L’assiette foncière disponible pourra également accueillir un éventuel agrandissement ou réaménagement ultérieur du projet.

L’enceinte doit compter une aire d’évolution gazonnée, homologable par la FIFA, des tribunes couvertes d’une capacité d’accueil de 115.000 spectateurs assis, des locaux annexes destinés aux sportifs et aux officiels (joueurs, arbitres, délégués...), des locaux annexes destinés aux exploitants et aux organisateurs (billetterie, stockage...) et des locaux annexes destinés aux spectateurs (sanitaires, restauration, points de vente et boutiques). Le projet prévoit également un hall et espace de rassemblement public, des loges, des services médicaux, des locaux destinés aux médias et à la sécurité, des zones de stationnement protégées, réservées aux joueurs et officiels, aux services de secours et de sécurité, ainsi qu’une autre réservée au public.

Des installations supplémentaires sont également au programme, notamment des centres de billetterie, d’accréditation, de diffusion et de bénévoles, ainsi que quatre terrains d’entraînement homologables par la FIFA et des parcs de stationnement de proximité.