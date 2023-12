Futur Grand stade de Casablanca: sept candidats retenus au concours d’architecture

Après le report de la date d’ouverture des plis au lundi 20 novembre 2023 et la modification du règlement du concours, l’Agence nationale des équipements publics (ANEP), qui est le maître d’ouvrage délégué du concours pour la conception architecturale, les études techniques et le suivi des travaux de construction du Grand stade de Casablanca, a dévoilé les offres retenues. C’est ce qu’indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du 4 décembre, précisant qu’au total, sur les douze soumissionnaires ayant déposé leurs offres, sept candidatures ont été retenues sans réserve à l’issue de l’examen administratif et technique.

«Le stade de Casablanca, qui devra mobiliser un budget prévisionnel maximum de 5 milliards de dirhams hors taxes des travaux, sera doté d’une capacité d’accueil allant jusqu’à 115.000 places pour abriter tout type d’évènements sportifs et culturels de masse. Il sera conçu en conformité avec les plus récentes exigences du football international, en l’occurrence les normes de la FIFA 2030. L’ANEP s’apprête désormais à procéder à la deuxième phase de l’évaluation des candidatures retenues sans réserve», lit-on.

Le jury aura pour mission de choisir l’offre la plus avantageuse en adoptant un ordre décroissant du score global des offres. Chaque concurrent sera noté en fonction du projet proposé, de l’estimation du coût global hors taxes, et de l’offre financière. La pondération appliquée est de 70% pour la proposition technique, de 20% pour le coût global hors taxes et de 10% pour l’offre financière.

«Le taux d’honoraires des prestations architecturales ne peut être inférieur, selon l’ANEP, à 4% ni supérieur à 6% du montant de l’estimation des travaux hors taxes alors que l’enveloppe forfaitaire hors taxes des prestations techniques ne peut être supérieur à 3,5% du montant de l’estimation des travaux hors taxes», précise Les Inspirations Eco.

La Société nationale de réalisation et de gestion des stades (SONARGES) a prévu de faire du Grand stade de Casablanca le premier du genre en Afrique du Nord. Des objectifs stratégiques ont été assignés pour la future enceinte. En attendant le lancement des marchés des travaux,

Le site choisi pour le futur Grand stade de Casablanca se situe dans la province de Benslimane, plus précisément dans la commune de Mansouria, à 38 km de Casablanca, et à 18 km de Mohammédia. Il sera situé à proximité de l’aéroport de Benslimane, desservi par la route régionale R 313 qui relie les villes de Mohammédia et Benslimane, et limité par une piste du côté Est longeant une ligne électrique.

Le site s’étale sur un très vaste terrain de 100 ha qui abritera le stade avec ses équipements annexes ainsi que des aménagements et équipements complémentaires. L’assiette foncière disponible pourra permettre aussi un éventuel agrandissement ou réaménagement ultérieur du projet.