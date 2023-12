Grand stade de Casablanca: démarrage de l’assainissement du foncier

Les autorités locales mènent une vaste campagne de lutte contre les constructions anarchiques dans les environs du Grand stade de Casablanca notamment dans les communes de Benslimane, Mohammedia, Beni Yakhlef et Ain Tekki.

C’est ainsi que des dizaines de baraques et de cabanes ont été démolies tout au long de la route reliant Mohammedia à Benslimane notamment dans les zones avoisinant le Grand stade, rapporte Al Ahdath Al Maghribia du mardi 26 décembre.

Les autorités locales ont procédé également au recensement et à l’enregistrement des habitants dans plusieurs douars et bidonvilles de la région. Ces habitants seront avisés par la suite de la nécessité de quitter cette zone sachant que l’État leur fournira de l’aide pour les reloger dans des appartements ou mettre à leur disposition des lots de terrain situés dans d’autres zones.

Pour ce faire, l’État a alloué une enveloppe de 5 milliards de dirhams et une superficie totale de 100 hectares à ce projet dans la commune d’El Mansouria située à 38 kilomètres de Casablanca et à 18 kilomètres de Mohammedia à proximité de l’aéroport de Benslimane.

Ce chantier comprend un grand stade d’envergure mondiale qui sera construit à l’horizon 2027 et aura une capacité d’accueil de 115 000 spectateurs devenant ainsi le plus grand stade en Afrique et le deuxième plus grand stade dans le monde.

Le projet comprend également la construction d’une ville sportive intégrée composée d’un terrain d’athlétisme d’une capacité de 25.000 spectateurs, une salle omnisport, une salle de gymnastique, une piscine olympique, un centre de congrès et d’exposition, une cité de sport, un parc et un hôtel ainsi que des lieux de divertissement.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia souligne que le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) avait annoncé que les travaux du Grand stade de Casablanca commenceront à la fin de 2023 et qu’il sera opérationnel dans les deux ans qui suivent. Pour sa part, le chef du gouvernement avait présidé en octobre dernier la cérémonie de signature d’une convention de partenariat entre le gouvernement et la CDG pour le financement d’un programme de réhabilitation de six stades choisis sur instructions royales. Il s’agit des stades de Casablanca, Tanger, Marrakech, Fès, Rabat et Agadir ainsi que la construction du nouveau stade à Benslimane.

En vertu de cette convention, le gouvernement va mobiliser toutes les sources de financement pour la rénovation et la construction des stades qui abriteront les matchs de la coupe d’Afrique 2025 et la coupe du monde 2030.

Un budget de 9,5 milliards de dirhams sera alloué à ces projets conformément aux normes de la CAF au cours de la période allant de 2023 à 2025. Une deuxième mise à niveau sera opérée lors d’une étape suivante en conformité avec les normes de la Fédération internationale de football (FIFA) pour un budget allant de 4,5 à 6 milliards de dirhams entre 2025 et 2028.