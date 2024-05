Théâtre: le Maroc remporte le 2ème Tournoi international d’improvisation

Pensé, imaginé et créé au Canada, le théâtre d’improvisation fait des émules au Maroc. Depuis plusieurs années déjà, des Marocains ont attrapé la fièvre de cet art qui se joue sur les planches, dans sa version moderne et mondialisée. La troupe Cazimpro créée en 2018 par des passionnés de théâtre et d’improvisation n’y a pas échappé.

Cette compagnie qui organise des spectacles à un rythme mensuel, et après le succès de la première édition du Tournoi international d’improvisation, a en partenariat avec la Fondation Al Mada, présenté le deuxième cru de cette grand-messe de l’impro les 24 et 25 mai à la Villa des arts de Casablanca. Et c’est le Maroc qui l’a remporté, devant la Belgique, la France et la Suisse.

Pendant deux jours, les équipes se sont affrontées dans des matchs en improvisant des saynètes sur des thèmes imposés par un arbitre, respectant les règles officielles de l’improvisation. Le public a le dernier mot: à la fin de chaque improvisation, les spectateurs votent pour désigner l’équipe qu’ils souhaitent voir gagner. Cette interaction directe et permanente avec le public rend chaque performance unique.

«C’est une discipline créée au Canada, plus précisément à Montréal par des comédiens qui ont décidé de mélanger deux disciplines différentes: le Hockey sur glace et le théâtre», explique Abdelhakim Aabour dans une déclaration pour Le360, avant de poursuivre: «C’est l’arbitre qui propose les thèmes et les joueurs ont 20 secondes, temps de réflexion qui leur permet de se mettre d’accord sur une idée pour démarrer l’improvisation. Et à la fin c’est le public qui vote avec des cartons pour désigner l’équipe qui a le mieux joué l’improvisation.»

La comédienne suisse de la Fédération d’improvisation genevoise, Claire Dechamboux, a déclaré que sa compagnie a été bien accueillie. «Nous avons été invités par Cazimpro. On les connaît; ils étaient venus jouer à Genève dans un tournoi international où il y avait la Belgique, l’Allemagne, la Suisse. Ils ont gagné largement le premier match et nous leur avons dit que nous allions avoir notre revanche». Chose promise, chose dure, sauf que la revanche n’a pas pu être prise, puisque c’est le Maroc qui a remporté le tournoi cette année.