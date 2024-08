À Rabat, le coucher de soleil sur la corniche aimante les estivants

Tout au long de cet été, sur la longue corniche verdoyante de Rabat, bordant la route côtière, le visiteur a pris l’habitude, seul ou en famille, de venir quotidiennement, vers le milieu de l’après-midi, pour pouvoir choisir une place de choix face à la mer. Et pour cause, le lieu offre une vue imprenable sur l’océan, offrant la possibilité d’admirer la beauté des flots scintillants. Mais c’est surtout le coucher du soleil qui aimante les esthètes, venus s’émerveiller devant un spectacle d’une beauté saisissante.

Une équipe dépêchée par Le360 s’est rendue sur place, à l’heure où les promeneurs commençaient à s’y presser en nombre. «Cet endroit est magnifique pour observer le coucher du soleil», s’extasie Amine S., ressortissant marocain résidant à l’étranger, venu en famille contempler la tombée de la nuit.

«C’est un espace agréable, bien aménagé et parfaitement entretenu. C’est l’endroit idéal pour se rafraîchir en ces temps de fortes chaleurs, en respirant les embruns marins et en admirant le superbe coucher du soleil», poursuit-il, tandis qu’autour de lui, d’autres estivants prenaient place, certains à même le sol, d’autres sur des chaises pliantes, impatients de voir se dessiner le magnifique tableau entre ciel et mer.