Mohammedia: les travaux de l’avenue Hassan II touchent à leur fin

Plus de 80 % des travaux de réaménagement de l’avenue Hassan II, qui borde la gare de Mohammedia, sont terminés. La fin du chantier, très attendu par les habitants, est désormais proche.

«Sur l’avenue Hassan II, nous avons déjà atteint près de 80 % d’avancement, tandis que la rue Al-Moukawama est désormais terminée», explique Hassan Bakkoury, vice-président du conseil communal de Mohammedia. Actuellement, l’accent est mis sur l’aménagement des espaces verts, avec la plantation d’arbres et la création de nouvelles zones de détente.

Ce projet s’inscrit dans un vaste programme de modernisation des infrastructures et de valorisation du paysage urbain, avec un budget dépassant 850 millions de dirhams pour l’ensemble des axes concernés.

Selon Hassan Bakkoury, vice-président du conseil communal de Mohammedia, l’avenue Hassan II fait l’objet d’une intervention complète: «Nous avons élargi et renforcé la voirie sur environ 7 kilomètres, rénové les trottoirs, modernisé l’éclairage public avec des lampes LED, et installé de nouveaux espaces verts. Des bancs, des aires de jeux pour enfants et d’autres équipements sont également prévus pour améliorer le confort et la qualité de vie des habitants», ajoute-t-il.

Parallèlement à ces travaux, la municipalité mène un projet similaire sur l’avenue Al-Moukawama, dont les travaux sont déjà achevés, ainsi que sur les avenues Sidi Mohammed Ben Abdellah et Zenata, qui touchent également à leur fin.

Lire aussi : Fès: le jardin «Bab el Amer» rouvre ses portes après cinq ans de réhabilitation

Les prochaines étapes concernent les avenues Mohammed VI, Mohammed V, Palestine, où des études sont en cours pour élargir et réaménager les espaces existants. L’objectif est de renforcer les principaux axes de Mohammedia, tout en offrant aux habitants des rues plus larges, un éclairage plus sûr et des zones de détente agréables.

Le projet comprend également l’aménagement du parc Moulay El Hassan, ainsi que des interventions sur la corniche de Mohammedia, dont l’extension est actuellement à l’étude. Les équipes municipales s’occupent aussi de la réparation et de la remise en état des zones endommagées le long du littoral et des axes principaux.

«Il existe un programme de réparation de ce qui a été endommagé, et la deuxième phase, qui est actuellement à l’étude, prévoit l’élargissement du cornichet de Mohammedia», précise-t-il. Cette extension permettra d’améliorer la circulation, le confort des promeneurs et la qualité des espaces de loisirs en bord de mer.

Lire aussi : Mohammedia: plus de 50% des travaux de réhabilitation du boulevard Hassan II déjà réalisés

La cadence des travaux est soutenue afin de terminer ces projets le plus tôt possible. Quand les travaux seront achevés, la ville aura changé de visage. Elle sera plus fonctionnelle, ses rues mieux organisées et ses espaces publics plus agréables. L’ensemble de ces interventions traduit la volonté de la municipalité d’améliorer concrètement le quotidien des habitants et de rendre la ville plus moderne, accessible et agréable à vivre.