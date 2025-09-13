Mohammedia: plus de 50% des travaux de réhabilitation du boulevard Hassan II déjà réalisés

Aperçu des travaux de réhabilitation du boulevard Hassan II de Mohammedia. (K.Essalak/Le360)

Les travaux de réhabilitation du boulevard Hassan II, situé à proximité immédiate de la gare ferroviaire de Mohammedia, progressent à grands pas.

«Les travaux avancent à une cadence soutenue pour permettre la livraison avant l’échéance prévue, soit avant novembre prochain», a affirmé, dans une déclaration pour Le360, Hassan Bakkoury, vice-président du conseil communal, notant que le taux d’avancement a dépassé 50%.

Un investissement de 177 millions de dirhams

Long de près de 7 kilomètres, le boulevard Hassan II fait l’objet d’une vaste opération de mise à niveau. Les travaux portent notamment sur l’élargissement et le renforcement de la chaussée, la mise en place d’un nouveau système d’éclairage public, le renouvellement du réseau de drainage des eaux pluviales ainsi que le renforcement du réseau d’eau potable, afin de répondre aux besoins liés à l’expansion urbaine de la ville.

La réhabilitation de ce boulevard stratégique mobilise un budget de 177 millions de dirhams, uniquement pour les travaux de voirie et d’infrastructure.

Réhabilitation du boulevard Hassan II de Mohammedia. (K.Essalak/Le360)

À ce montant s’ajoutent les aménagements des espaces verts, inscrits dans un marché distinct mais menés en parallèle, afin d’assurer une cohérence dans le réaménagement urbain, note Hassan Bakkoury.

Requalification des grands axes de la ville

Ce chantier structurant, inscrit dans une vision globale de requalification des grands axes de la ville, permettra d’améliorer la circulation, moderniser l’espace urbain et offrir de meilleures conditions de mobilité aux habitants de Mohammedia, selon notre interlocuteur.

Le boulevard Hassan II, axe majeur reliant plusieurs quartiers et jouxtant la gare, devrait ainsi se transformer d’ici la fin de l’année en un espace modernisé, plus fluide et mieux adapté aux besoins croissants de la ville.