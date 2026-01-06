Ancienne médina de Casablanca: menaçant ruine, plusieurs bâtiments de Derb Lingliz démolis

Plusieurs immeubles menaçant ruine à Derb Lingliz, dans l’ancienne médina de Casablanca, ont été démolis. Selon plusieurs sources contactées sur place par notre rédaction, cette opération est intervenue après le recensement des habitants concernés et la notification, un mois plus tôt, de l’obligation d’évacuer les lieux.

Les résidents avaient été invités à rechercher des logements de location, une procédure déjà appliquée lors de la démolition des bâtiments de Derb Boutouil, également situés dans l’ancienne médina.

«Comme vous pouvez le constater, aucun habitant n’était présent sur place au moment de la démolition. Les résidents ont vidé leurs logements de leurs effets personnels, en prévision de l’intervention des autorités entamée ce mardi matin», déclare un habitant.

Selon les témoignages d’autres habitants de l’ancienne médina, l’opération se déroule selon un protocole strict et des étapes clairement établies. Elle a été précédée d’études techniques, d’opérations de recensement et d’un travail de sensibilisation destiné à accompagner les résidents dans l’acceptation de la décision de quitter des logements appelés à être démolis. «Cette initiative s’inscrit dans une démarche d’éradication de l’habitat insalubre et des constructions menaçant ruine, lesquelles, d’après les études menées par les autorités locales, présentaient un risque d’effondrement à tout moment et un danger réel pour la sécurité des habitants», précise notre interlocuteur.

Derb Lingliz compte parmi les quartiers les plus emblématiques de Casablanca. Il a longtemps constitué une mémoire vivante de l’ancienne médina, avec ses ruelles chargées d’histoire, témoins d’un patrimoine urbain qui continue de vibrer malgré les transformations imposées par les opérations de démolition.