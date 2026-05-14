70ème anniversaire de la création des FAR: le Roi adresse un ordre du jour aux Forces armées royales

En voici la traduction:

«Louange à Dieu, que la prière et la bénédiction soient sur le Prophète, Sa famille et Ses compagnons,

Officiers, Officiers du rang et Militaires du rang,

Les Forces armées royales célèbrent cette année le 70ème anniversaire de leur création, une occasion qui revêt une signification profonde dans l’histoire de notre pays, et représente une épopée nationale à travers laquelle Nous nous remémorons, avec fierté et considération, l’évolution de cette solide institution nationale ainsi que les actions louables et les énormes sacrifices qu’elle ne cesse de consentir pour que le Maroc demeure un pays sûr, préservant son intégrité territoriale.

À cette occasion, Nous nous félicitons des réalisations accomplies durant la précédente période, tout en soulignant la nécessité de continuer à oeuvrer pour promouvoir Nos Forces armées et les développer davantage afin qu’elles accompagnent constamment les mutations profondes que connaît le monde.

À cet égard, Nous devons saluer le rôle agissant et central, dont les Forces armées royales ont été investies depuis leur création, pour la sécurisation et la protection de Nos frontières terrestres, maritimes et aériennes, ainsi que leur engagement, conformément à Nos Hautes Instructions, pour apporter leur contribution aux opérations de sauvetage et de secours, prodiguer les soins et dispenser de l’aide aux populations affectées, chaque fois que cela s’avère nécessaire.

Officiers, Officiers du rang et Militaires du rang,

Le développement des capacités défensives des Forces armées royales constitue une grande priorité et l’un des piliers essentiels de la stratégie que Nous avons adoptée à l’effet de la modernisation et de la structuration de Notre système militaire, en se focalisant sur la préservation des acquis et l’accompagnement de la dynamique que connaît l’ensemble des composantes de Nos Forces, l’objectif étant de renforcer leur performance et d’élever leur interopérabilité pour qu’elles soient toujours prêtes à relever tous les défis avec perspicacité, efficacité et professionnalisme.

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Il faut également continuer à oeuvrer pour l’exécution des programmes scientifiques modernes adoptés, en mettant l’accent sur les projets intégrés dans les domaines de la recherche scientifique, appliquée et technique, de l’Intelligence artificielle, de la digitalisation et de la cybersécurité, ce qui est à même de consacrer la transformation qualitative au sein des Forces Armées Royales, la promotion de l’élément humain et l’amélioration de ses capacités professionnelles, à travers le développement et l’actualisation des programmes de formation, de stage et d’encadrement.

Au niveau des partenariats, Nous resterons fidèles à l’adhésion des Forces Armées Royales aux efforts internationaux au service de la stabilité et de la sécurité sur les plans régional et international, notamment à travers le renforcement des liens de coopération interarmées et multilatérale, ce qui consolidera le capital confiance, le respect et la crédibilité dont jouit Notre Armée auprès de Nos frères, partenaires et amis.

Officiers, Officiers du rang et Militaires du rang,

Vos interventions immédiates et proactives sur le terrain pour faire face aux inondations qu’ont connues l’ouest et le nord du Royaume, aux côtés des autorités civiles et territoriales et des institutions publiques concernées, ont contribué au sauvetage et à l’évacuation des personnes touchées, tout en répondant à leurs besoins en hébergement, en denrées alimentaires, en soins médicaux, outre la protection de leurs biens.

Dans ce cadre, il Nous est agréable de Nous féliciter de cette épopée humanitaire marocaine, marquée par la fédération des efforts de l’administration centrale et territoriale et de la société civile pour l’activation proactive des opérations de sauvetage et de secours, auxquelles ont participé les unités des Forces armées royales, de la Gendarmerie royale, de la Sûreté nationale, des Forces auxiliaires et de la Protection civile, avec une planification et une coordination minutieuses pour l’évacuation des habitants de Ksar El Kébir et de plusieurs villages de la région du Gharb, cernés par les inondations, tout en assurant leur hébergement et tout en leur apportant les aides nécessaires.

Nous saluons aussi les actions louables des équipes médicales et paramédicales opérant dans les Hôpitaux militaires de campagne et les Unités d’Intendance militaire, dont Nous avons ordonné le déploiement dans certaines zones reculées et montagneuses des provinces d’Azilal, d’Al Haouz et de Midelt suite aux conséquences des perturbations climatiques, ce qui a eu un impact réconfortant sur le moral de Nos fidèles sujets.

Parallèlement à ces efforts, il est important de souligner les résultats distingués du service militaire, qui joue un rôle majeur dans le renforcement de l’esprit de citoyenneté et d’appartenance à la Patrie, tout en consacrant les valeurs de solidarité, d’entraide, de discipline et de responsabilité auprès de Notre jeunesse marocaine.

À ce propos, Nous avons œuvré pour l’adoption d’une approche intégrée, fondée sur la modernisation des méthodes d’enseignement, d’encadrement et de qualification avec le renforcement des partenariats avec les administrations et les établissements publics, afin de développer les compétences nécessaires aux appelés dans de nouvelles spécialisations techniques qui répondent aux besoins professionnels actuels de Notre pays et à ses attentes dans les domaines de la formation professionnelle et de l’emploi.

Officiers, Officiers du rang et Militaires du rang,

Dans le domaine social, Notre attention demeure constamment doublée de Notre Haute Sollicitude à l’égard des membres de Nos Forces Armées Royales afin de développer Notre armée et de garantir les meilleures conditions de travail et de formation. Nous avons donné Nos Ordres pour la création et la rénovation de plusieurs Hôpitaux militaires à Rabat, Meknès, Errachidia et Laâyoune en vue d’améliorer les services de santé et de la protection sociale au profit des militaires actifs et retraités ainsi que de leurs familles.

Dans le but de permettre à Nos fidèles sujets d’accéder à un logement qui corresponde à leurs aspirations et à leurs besoins, Nous avons donné Nos Ordres à l’Agence de Logements et d’Equipements Militaires pour lancer un programme supplémentaire, qui comprend 60.000 unités de logement, réparties sur une période de cinq ans, avec un rythme de réalisation de 12.000 unités par an.

Officiers, Officiers du rang et Militaires du rang,

Notre fierté en ce jour et la commémoration de cet anniversaire constituent également une occasion solennelle afin d’élever, avec des cœurs emplis de recueillement, les plus ardentes prières au Tout-Puissant pour couvrir de Sa Sainte miséricorde et de Sa grâce l’âme de Nos deux défunts Leaders, Notre Auguste Grand Père et Notre Vénéré Père, Sa Majesté le Roi Mohammed V et Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu les accueille dans Son vaste paradis parmi les Prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux.

Nous implorons aussi le Très-Haut d’entourer de Son infinie miséricorde nos valeureux martyrs, qui ont sacrifié leurs âmes pour l’unité de la Patrie, sa gloire et sa grandeur, priant Dieu de vous assister dans votre mission et dans vos sacrifices au service de votre Patrie, tout en demeurant fidèles à votre devoir d’obéissance et de loyauté envers Votre Chef Suprême et au Glorieux Trône Alaouite.

Nous implorons Dieu, le Tout-Puissant, de vous accorder succès et de guider vos pas pour le bien de votre pays, en brandissant à jamais Notre devise éternelle : Dieu, la Patrie, le Roi».