Une délégation conduite par l’inspecteur général des FAR effectue une visite de travail en Mauritanie

Une délégation conduite par le général de corps d’armée Mohammed Berrid, inspecteur général des Forces armées royales et commandant la zone Sud, effectue du 6 au 8 avril une visite de travail en Mauritanie.

À cette occasion, le général de corps d’armée Mohammed Berrid, inspecteur général des Forces armées royales et commandant la zone Sud, a été reçu, mardi à Nouakchott, par le président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghezouani, en présence de l’ambassadeur du Royaume du Maroc à Nouakchott, Hamid Chabar, indique un communiqué de l’État-major général des Forces armées royales (FAR).

Dans la même journée, le général de corps d’armée, inspecteur général des FAR s’est rendu au siège du ministère de la Défense où il a eu des entretiens avec le ministre de la Défense Hanana Ould Sidi qui lui a remis au nom du président de la République la médaille de l’Ordre national du mérite de grade de Commandeur.

Par la suite, l’inspecteur général des FAR et commandant la Zone Sud et le chef d’État major des armées mauritanien ont co-présidé les travaux de la 6ème Commission militaire mixte.

Les responsables militaires ont exprimé leur satisfaction quant au bilan positif de coopération caractérisant les relations militaires entre le Maroc et la Mauritanie, précise la même source, ajoutant qu’ils ont salué les résultats concrets issus de cette coopération fructueuse, qui représente un modèle de partenariat stratégique.