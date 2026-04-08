Politique

Une délégation conduite par l’inspecteur général des FAR effectue une visite de travail en Mauritanie

Une délégation conduite par le général de corps d’armée Mohammed Berrid, inspecteur général des Forces armées royales et commandant la zone Sud, effectue du 6 au 8 avril une visite de travail en Mauritanie.

Sur hautes instructions du Roi, chef suprême et chef d’État-major général des Forces armées royales, une délégation conduite par le général de corps d’armée Mohammed Berrid, inspecteur général des Forces armées royales et commandant la zone Sud, effectue du 6 au 8 avril une visite de travail en Mauritanie et ce, dans le cadre des réunions périodiques de la Commission militaire mixte maroco-mauritanienne.

Par Le360 (avec MAP)
Le 08/04/2026 à 15h00

À cette occasion, le général de corps d’armée Mohammed Berrid, inspecteur général des Forces armées royales et commandant la zone Sud, a été reçu, mardi à Nouakchott, par le président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghezouani, en présence de l’ambassadeur du Royaume du Maroc à Nouakchott, Hamid Chabar, indique un communiqué de l’État-major général des Forces armées royales (FAR).

Dans la même journée, le général de corps d’armée, inspecteur général des FAR s’est rendu au siège du ministère de la Défense où il a eu des entretiens avec le ministre de la Défense Hanana Ould Sidi qui lui a remis au nom du président de la République la médaille de l’Ordre national du mérite de grade de Commandeur.

Par la suite, l’inspecteur général des FAR et commandant la Zone Sud et le chef d’État major des armées mauritanien ont co-présidé les travaux de la 6ème Commission militaire mixte.

Les responsables militaires ont exprimé leur satisfaction quant au bilan positif de coopération caractérisant les relations militaires entre le Maroc et la Mauritanie, précise la même source, ajoutant qu’ils ont salué les résultats concrets issus de cette coopération fructueuse, qui représente un modèle de partenariat stratégique.

Par Le360 (avec MAP)
Le 08/04/2026 à 15h00
#FAR#Maroc-Mauritanie#Défense#Commission militaire mixte maroco-mauritanienne

LEs contenus liés

Politique

Défense. Le Maroc réceptionne un deuxième lot d’hélicoptères Apache AH-64E

Economie

Cybersécurité, défense, hightech: «Plusieurs entreprises indiennes souhaitent investir au Maroc», selon l’ambassadeur Sanjay Rana

Politique

Industrie de défense: comment et pourquoi le Maroc change d’échelle

Politique

Défense. Le Pentagone notifie au Congrès américain un projet de transfert de bombes guidées de petit diamètre au Maroc

Articles les plus lus

1
Info360. Une candidature unique pour la présidence de la CGEM, le binôme Tazi–Bachiri seul en lice
2
Le Maroc réduit à La Mamounia
3
«Je t’aime moi non plus: France-Maroc»: Le requiem d’un documentaire pour les cons
4
Bien joué! Le Pape arrive en Algérie
5
Larache: le barrage Kharroub atteint pour la première fois sa capacité maximale
6
Duke Buchan: «Le potentiel économique du Sahara marocain est illimité»
7
Marché de l’or au Maroc: pourquoi le prix du gramme résiste-t-il à la baisse mondiale?
8
Défense. Le Maroc réceptionne un deuxième lot d’hélicoptères Apache AH-64E
Revues de presse

Voir plus