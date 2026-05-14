Politique

Moulay El Hassan préside le déjeuner offert par le Roi à l’occasion du 70e anniversaire des FAR

Le prince héritier Moulay El Hassan.

Le prince héritier Moulay El Hassan.

Sur ordre du roi Mohammed VI, chef suprême et chef d’Etat-Major Général des Forces armées royales, le prince Moulay El Hassan, coordinateur des bureaux et services de l’Etat-Major général des Forces armées royales, a présidé, jeudi au Cercle Mess Officiers de Rabat, le déjeuner offert par le Roi, à l’occasion du 70e anniversaire de la création des Forces armées royales (FAR).

Par Le360 (avec MAP)
Le 14/05/2026 à 14h45

A son arrivée, le prince héritier Moulay El Hassan a été salué par le général de corps d’armée, inspecteur général des Forces armées royales et commandant la Zone Sud, avant de passer en revue un détachement du bataillon du Quartier général qui rendait les honneurs, indique un communiqué de l’État-Major Général des Forces armées royales.

Moulay El Hassan a ensuite été salué par le chef du gouvernement, le ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de l’Administration de la défense nationale, le général de corps d’armée, commandant la Gendarmerie royale, le général de brigade, Chef du 3e Bureau des FAR, le général de division aérienne, inspecteur des Forces royales air, le contre-amiral, inspecteur de la Marine royale et le colonel-major, commandant d’armes délégué de la Place de Rabat-Salé.

Lire aussi : Le Roi nomme le prince héritier Moulay El Hassan coordinateur des bureaux et services de l’état-major général des FAR

Ont pris part à ce déjeuner, le chef du gouvernement, les présidents des deux chambres du Parlement, des conseillers du Roi, le premier président de la Cour de cassation, président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le procureur général du Roi près la Cour de cassation, président du Ministère public, des membres du gouvernement, les présidents des instances constitutionnelles, des membres du cabinet royal, les officiers supérieurs de l’État-Major Général des FAR, les attachés militaires étrangers accrédités à Rabat, et d’autres personnalités civiles et militaires.

Le 70e anniversaire de la création des FAR a été célébré au niveau des différentes places d’armes, garnisons, unités et contingents des FAR, à travers des cérémonies marquées, notamment par la levée des couleurs, la lecture de l’Ordre du Jour adressé par le Roi aux membres des Forces armées royales, et la remise de décorations ainsi que des défilés des troupes.

Par Le360 (avec MAP)
Le 14/05/2026 à 14h45
#Moulay El Hassan#FAR

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