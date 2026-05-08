Le peuple marocain célèbre le 23ème anniversaire du prince héritier Moulay El Hassan

Le prince héritier Moulay El Hassan présidant le déjeuner offert par le Roi à l’occasion du 69ème anniversaire des FAR, le 14 mai 2025 à Rabat.

La célébration du 23ème anniversaire de Moulay El Hassan, prince héritier, constitue une nouvelle occasion de réaffirmer l’attachement indéfectible des Marocains au glorieux trône alaouite, à travers le serment d’allégeance qui les unit à Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, défenseur de la foi et garant des intérêts suprêmes de la nation et des citoyens.

Cet heureux événement constitue également l’occasion de revenir sur les principales activités de Moulay El Hassan, prince héritier, au cours de l’année écoulée, notamment sa nomination, samedi dernier, par Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’état-major général des Forces Armées Royales, au poste de coordinateur des bureaux et services de l’état-major général des Forces armées royales.

🇲🇦 La Famille royale et le peuple marocain célèbrent, ce vendredi, dans la joie et l'allégresse, le 23e anniversaire du Prince héritier Moulay El Hassan. pic.twitter.com/z9E0SZh5hO — Le360 (@Le360fr) May 8, 2026

Le 30 avril, le prince héritier a présidé, à Rabat, la cérémonie d’ouverture de la 31ème édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL), organisée sous le haut patronage du roi Mohammed VI.

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Le 13 avril et sur ordre du Roi, le prince héritier avait procédé à l’inauguration de la «Tour Mohammed VI», une nouvelle icône architecturale et un emblème de modernité qui symbolise l’émergence et le rayonnement des deux villes jumelles de Rabat et Salé, sous l’impulsion du souverain.

Le 21 décembre 2025, le prince héritier avait présidé, au stade «Prince Moulay Abdellah» à Rabat, la cérémonie d’ouverture de la 35ème édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-Maroc 2025).

Le 22 octobre de la même année et sur hautes instructions du Roi, le prince Moulay El Hassan a présidé, au palais royal de Rabat, une cérémonie offerte par le souverain en l’honneur des membres de l’équipe nationale de football des moins de 20 ans, à la suite de leur sacre à la Coupe du monde 2025 organisée au Chili.

Quatre jours auparavant, le prince héritier Moulay El Hassan a présidé le Grand Prix de Rabat 2025 du Longines Global Champions Tour, une prestigieuse compétition qui conforte la position du Maroc en tant qu’acteur incontournable du calendrier équestre international.

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Le 29 septembre, le prince héritier Moulay El Hassan a présidé, au Parc d’Expositions Mohammed VI, la cérémonie d’ouverture de la 16ème édition du Salon du cheval d’El Jadida, qui s’est poursuivie jusqu’au 5 octobre, jour au cours duquel le Prince Héritier avait présidé, au même Parc d’expositions, la cérémonie de remise du Grand Prix Sa Majesté le Roi Mohammed VI de saut d’obstacles, organisé dans le cadre de la finale de la 14ème édition du Morocco Royal Tour CSI 4*W.

Le 04 septembre, le prince héritier Moulay El Hassan a procédé, sur ordre du roi Mohammed VI, à l’inauguration du stade «Prince Moulay Abdellah» de Rabat, après des travaux de reconstruction ayant permis de mettre cette prestigieuse infrastructure sportive en conformité avec les normes FIFA 2030.

Par ailleurs, et sur ordre du roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, le prince héritier a reçu, le 25 août au palais royal de Tétouan, les enfants maqdessis ayant participé à la 16ème édition des colonies de vacances organisées par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif.

Le 31 juillet, le prince héritier Moulay El Hassan avait reçu, sur hautes instructions de Mohammed VI, au Cercle-mess officiers de la Garde Royale à Tétouan, un message de vœux, de fidélité et de loyalisme adressé au souverain par la famille des Forces armées royales, à l’occasion du 26ème anniversaire de l’accession du Roi au trône de ses glorieux ancêtres.

Le prince héritier Moulay El Hassan avait, à cette occasion, reçu les majors de promotion lauréats des grandes écoles et instituts militaires et paramilitaires, avant de présider un déjeuner offert par le Roi en l’honneur des personnalités invitées à la cérémonie de prestation de serment de la promotion «Sultan Ahmed Al-Mansour Al-Dahbi».

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Le 04 juin, Moulay El Hassan a présidé, sur hautes instructions du Roi, au Collège royal de l’enseignement militaire supérieur (CREMS) à Kénitra, la cérémonie de sortie des promotions du Cours supérieur de défense et du Cours état-Major.

Le 14 mai, le prince héritier Moulay El Hassan avait, sur ordre du Roi, présidé, au Cercle Mess Officiers de Rabat, le déjeuner offert par le Roi, à l’occasion du 69ème anniversaire de la création des FAR.

Son altesse royale a, de même, été présent aux côtés du Roi, Amir Al-Mouminine à l’occasion de la veillée religieuse en commémoration de Laylat Al-Qadr bénie et de la prière de l’Aïd Al-Fitr.

Chacune des activités officielles du prince héritier vient ainsi perpétuer une longue tradition qui a pour objectif de l’initier à l’exercice de responsabilités qu’il sera appelé à assumer au sein d’une société qui demeure attachée à ses nobles valeurs authentiques, à son identité plurielle et au glorieux trône alaouite.