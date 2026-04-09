Société

Le ministère de l’Intérieur dément la publication d’un communiqué sur la gestion et l’exploitation des agréments de taxis

Abdelouafi Laftit, ministre de l'Intérieur du Royaume du Maroc.

Le ministère de l’Intérieur a démenti, jeudi, la publication d’un communiqué au sujet de supposées mesures réglementaires concernant la gestion et l’exploitation des agréments de taxis.

Par Le360 (avec MAP)
Le 09/04/2026 à 14h33

Le ministère de l’Intérieur a démenti la diffusion, sur certains réseaux sociaux, d’une publication qui lui est attribuée sous le titre «Communiqué officiel au public et aux professionnels du secteur des taxis dans les différentes régions du Royaume». Ce document évoque de prétendues mesures réglementaires relatives à la gestion et à l’exploitation des agréments de taxis. Le texte affirme notamment que ces dispositions entreraient en vigueur à partir du 1er juillet 2026. Le ministère précise toutefois n’avoir émis aucun communiqué de ce type. Il souligne également que le contenu de la publication qui lui est attribuée est infondé et ne repose sur aucune décision officielle.

Le ministère souligne par ailleurs que toute information destinée au public ou aux catégories concernées par ses décisions est communiquée conformément aux procédures légales et administratives en vigueur, et exclusivement à travers ses canaux officiels.

Par Le360 (avec MAP)
Le 09/04/2026 à 14h33
#Démenti#ministère de l’Intérieur#Taxis

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