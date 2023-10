Assemblées annuelles BM-FMI: Bank Al-Maghrib émet une médaille commémorative

Bank Al-Maghrib vient d’émettre une médaille commémorative à l’occasion des Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI) qui se tiennent à Marrakech. Cette médaille dévoile la splendeur architecturale de Marrakech, mettant à l’honneur la Koutoubia et les jardins de la Ménara, deux joyaux de la ville ocre, le tout encadré d’un motif géométrique évoquant le riche passé de la ville et accompagné du logo de la grand-messe mondiale des finances et de l’économie.

Pour rappel, Marrakech accueille du 9 au 15 octobre les Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI). L’occasion pour les leaders économiques, les décideurs politiques, les experts en finance et les représentants de la société civile du monde entier de se réunir et de discuter des principaux défis économiques et sociaux auxquels le monde est confronté.