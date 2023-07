Gims annule un concert en Tunisie pour protester contre les violences anti-migrants

Gims, auteur, compositeur, interprète et rappeur congolais.. DR

Dans la soirée du dimanche 30 juillet, sur son compte instagram, Gims a annoncé que son concert prévu sur l’île de Djerba le 11 août prochain, dans le cadre du festival Urban Music Fest, était annulé. Une décision qui intervient alors que des images choquantes ont fait le tour du monde, faisant état de centaines de migrants subsahariens abandonnés en plein désert par les autorités tunisiennes et libyennes.

Au début du mois de juillet, de violents affrontements à Sfax ont en effet abouti à une véritable chasse à l’homme conduite par les autorités, qui ont déplacé des milliers de migrants vers des zones désertiques près de la Libye à l’est, et de l’Algérie à l’ouest. Les migrants y ont été abandonnés sans eau ni nourriture par des températures dépassant les 40 degrés, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et l’Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR), les organismes onusien dédiés aux migrants et aux réfugiés. Une situation dramatique qui aurait occasionné plusieurs morts.

Capture d'écran de la story de Gims, publiée le 30 juillet 2023 sur instagram. (DR)

Dans sa story, publiée dimanche, le chanteur congolais a ainsi partagé des photos de migrants en Tunisie, et écrit: «Des enfants, des femmes, des hommes, expulsés de la Tunisie vers la Libye, vivent dans des conditions inhumaines. Je ne peux maintenir ma venue en Tunisie prévue le 11 août prochain. Je ne sais pas où sont les solutions. Mais cette détresse extrême est insoutenable…».