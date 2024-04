Printemps musical des alizés: l’Orchestre philharmonique du Maroc enchante avec le concert «Contes et légendes»

Lors du concert «Contes et légendes», interprété par l’Orchestre philharmonique du Maroc (OPM), le 20 avril 2024 à Essaouira, à l'occasion de la 20ème édition du Printemps des alizés.

Le concert «Contes et légendes», interprété par l’Orchestre philharmonique du Maroc (OPM), sous la direction d’Olivier Holt, faisait partie des temps forts de la 20ème édition du Printemps musical des Alizés d’Essaouira, qui s’est clôturée dimanche 21 avril à Dar Souiri.

La veille, au gymnase de la salle couverte de la marche verte les musiciens de l’OPM ont joué les morceaux classiques de Dvorak, Mozart, Sibelius et Moussorgski.

«Nous sommes très contents de jouer ici à Essaouira, dans cette magnifique ville et de participer au Printemps musical des alizés. Nous jouons un programme varié qui raconte plusieurs histoires musicales de grands compositeurs de musique classique, dont le concerto pour clarinette et orchestre de Mozart, Sherazad de Rimski Korsakov ou Les Tziganes de Ravel et Dvorjak», a expliqué Abdessamad Lazrak, flûtiste de l’OPM.

Afin de faciliter l’écoute du public, surtout les auditeurs qui n’ont pas l’habitude de se laisser bercer par le répertoire de la musique classique, la directrice du festival, la pianiste Dina Bensaïd, livrait systématiquement des informations sur le compositeur et sa musique avant chaque morceau interprété.