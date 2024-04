Essaouira: la soirée d’ouverture du Printemps musical des Alizés, comme si vous y étiez

C’est parti pour la 20ème édition du Printemps musical des Alizés. Cet évènement culturel, lancé par l’Association Essaouira Mogador, dont André Azoulay est le président fondateur, prévoit cette année environ 14 concerts de musique de chambre dans plusieurs lieux de la ville. Le jeudi 18 avril a eu lieu la soirée d’ouverture du festival, à Dar Souiri, avec Romain Desharmes au piano et Déborah Nemtanu au violon. Les spectateurs ont pu déguster le répertoire de Debussy avec une sonate pour piano et violon, Bartok avec la Rhapsodie n°1 pour violon, et Franck, avec une sonate pour violon et piano.

Comme l’a expliqué Dina Bensaïd, directrice du Printemps musical des Alizés, cette édition anniversaire vient revisiter les moments forts de ce festival, en offrant «une sorte de rétrospective». Le tandem de musiciens précité s’était en effet déjà produit lors d’une précédente édition du festival.

Pour autant, le cru 2024 du Printemps musical des Alizés est marqué par plusieurs changements, et non des moindres. Tout d’abord, l’association Essaouira Mogador a fait appel cette année, et pour la première fois, à la Fondation Ténor pour la culture présidée par Dina Bensaïd, pianiste de profession et de passion, pour la co-organisation de cet évènement culturel.

L’autre grande nouveauté, c’est que plusieurs concerts auront lieu dans un ancien gymnase réaménagé par la ville, désormais baptisé la salle de la Marche verte.

Le premier spectacle musical y aura lieu ce vendredi 19 avril (à 21H00) avec l’orchestre philharmonique du Maroc, sous la direction d’Olivier Holt, pour dans interprétations du répertoire de Dvorak, Mozart, Sibelius et Moussorgski. Les tickets de ce festival ouvert au public sont à retirer gratuitement la veille de chaque concert au centre Marhaba de l’interprétation du patrimoine, situé en face de Dar Souiri.