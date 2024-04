Le journal télévisé de TF1 consacre un reportage à Essaouira, «l’une des destinations les plus prisées au Maroc»

Direction Essaouira, pour un week-end pas comme les autres. La ville des Alizés, que l’on nommait Mogador au 18ème siècle, a su préserver son authenticité au fil des décennies, et c’est précisément ce qui en fait une parenthèse enchantée pour s’évader le temps d’un week-end.

Avec ses remparts qui plongent dans l’océan Atlantique et qui lui valent le surnom de «Saint-Malo marocain», la ville d’Essaouira s’apparente à une véritable forteresse. Celle dont le nom en arabe signifie «la bien dessinée» doit son apparence au Sultan Mohammed Ben Abdallah, qui a confié sa construction, à partir de 1760, à des architectes de renom, parmi lesquels Théodore Cornut, un élève de Vauban. «C’est pour ça qu’il y a une grande ressemblance entre la ville d’Essaouira et la ville de Saint-Malo», explique le maire de la ville, Tarik Ottmani, souiri de naissance qui œuvre pour la sauvegarde de son patrimoine historique.

Au programme de ce week-end concocté par les équipes de TF1, une visite au mythique port de la ville pour y découvrir la pêche du jour et jouir du plaisir de déguster un poisson tout juste sorti de l’eau. Une promenade au cœur de la médina s’impose ensuite, car outre l’artisanat qu’on y admire, la médina elle-même est un vrai joyau, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2001. Dans le dédale des ruelles, une escale est improvisée à Bayt Dakira, lieu emblématique d’Essaouira qui incarne l’esprit de la coexistence, de la tolérance et du dialogue interreligieux entre les communautés juive et musulmane.

Enfin, Essaouira c’est aussi ses plages et les nombreuses activités qu’on y pratique, notamment l’équitation, et surtout le kitesurf et le windsurf, deux sports favorisés par les vents puissants qui balaient sa baie.