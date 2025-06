Caftans, âmarias et berads: la chercheuse Rim Affaya primée en France pour son exploration des objets marocains de la diaspora

Intitulée «Caftans, camionnettes et banquettes. Une anthropologie de la mise en commerce du Maroc en diaspora», cette recherche doctorale raconte le voyage sémiologique des objets culturels du Maroc et leur nouvelle vie chez les Marocains de France et de Belgique. Rim Affaya montre comment des objets typiquement marocains, comme les caftans, les salons marocains ou les trônes de mariage (âmarias), circulent et sont transformés dans l’imaginaire de la diaspora.

Avec ce prix, décerné mercredi 25 juin par l’Agence universitaire de la francophonie (AUF) Afrique du Nord, en partenariat avec le Groupement d’intérêt scientifique Moyen-Orient et mondes musulmans (GIS MOMM) et l’Institut d’étude de l’Islam et des sociétés du monde musulman (IISMM, EHESS-CNRS), Rim Affaya voit son approche innovante reconnue. Son travail apporte un éclairage concret et vivant sur la manière dont les Marocains du monde cultivent leur identité et créent de nouvelles formes de richesse et de solidarité.

L’auteure explique comment ces objets deviennent à la fois des souvenirs, des symboles d’identité et des sources de revenus pour les Marocains installés à l’étranger. Selon elle, ces biens jouent un rôle clé dans la construction de l’identité culturelle en mouvement, tout en stimulant une économie originale, à la fois traditionnelle et innovante.

Sa thèse révèle également la créativité des entrepreneurs issus de la diaspora qui utilisent ces symboles pour lancer des commerces innovants, repoussant ainsi les frontières entre tradition et modernité. En étudiant les histoires personnelles des commerçants et artisans, Affaya souligne combien les objets racontent eux-mêmes des histoires vivantes et complexes.

Un autre point fort de son travail est la mise en avant du rôle central des femmes dans ces réseaux d’entrepreneuriat. Rim Affaya démontre que les femmes, souvent au cœur de ces activités économiques, réussissent à redéfinir leur rôle social et créent de nouvelles opportunités économiques tout en conservant un lien fort avec leur héritage culturel.

Après un Bachelor en études internationales à l’Université Al Akhawayn, Rim Affaya a rejoint l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) à Marseille, se spécialisant dans les migrations, les identités diasporiques et les échanges commerciaux et culturels. Elle est aujourd’hui membre de réseaux scientifiques prestigieux tels que l’Institut Convergences Migrations à Paris, MiMed, le réseau MOVIDA et le Centre Norbert Elias.