Maroc 2030: ne pas oublier la culture

Une fois n’est pas coutume, je vais laisser la parole dans ce qui suit à un de mes amis, prénommé Hakim. En effet, nous étions assis au café Hamza, le meilleur troquet de Benguerir (publicité gratuite), lorsque soudain, à propos de rien, l’ami Hakim se mit à haranguer la foule (c’est-à-dire moi et deux collègues, spécialistes l’un de physique quantique, l’autre d’IA):

- Les gars, le Maroc accueillera la Coupe du Monde en 2030…

- On est au courant, Hakim.

- Notre pays attire chaque année des millions de visiteurs attirés par ses belles plages, ses montagnes majestueuses, son désert immaculé… Mais réduire le Royaume à ses paysages serait une erreur. C’est une civilisation millénaire, riche de ses médinas, de ses monuments, de son Histoire, de sa culture.

Hakim avala une gorgée de thé et prit un ton grave.

- L’heure est venue de préparer une véritable révolution culturelle. D’ici 2030, il faut réhabiliter nos sites et créer des ‘circuits patrimoniaux’ pour donner aux touristes l’accès à l’âme profonde du Royaume.

- L’âme profonde…» Tu parles comme un Russe.

- Les Russes n’ont pas le monopole de l’âme!

- Continue.

- Le football et les sites touristiques offriront la vitrine, d’accord, et ce sera une belle vitrine, mais qu’est-ce qui exprime vraiment ce que nous sommes? C’est la culture, mes amis, la culture! C’est elle qui exprime notre identité à travers nos chants, nos danses, nos traditions, nos croyances, nos écrivains, nos artistes… C’est par elle que nous nous définissons, que nous rappelons notre passé, que nous imaginons notre avenir…

(- Tu vas voir, il va citer Renan…)

«On va dépenser des milliards pour les stades, les infrastructures, les transports et l’hôtellerie. OK, c’est nécessaire; mais il faut aussi engager des moyens massifs pour valoriser notre culture.» — Fouad Laroui

- Il y a Fès et sa Qarawiyine; très bien, mais il ne suffit pas de montrer ses murs et sa cour intérieure: il faut des conférences et des publications dans des dizaines de langues pour expliquer ce qu’elle a produit comme culture depuis mille ans. Il y a Marrakech et sa Koutoubia; parfait, mais il ne suffit pas de la montrer du doigt (look, a big tower here!), il faut mobiliser des architectes et des historiens et organiser en bas du minaret une exposition permanente pour retracer son histoire. Même chose pour Meknès et ses portes monumentales…

(- Un hologramme de Moulay Ismaïl?

- Laisse-le parler.)

… même chose pour Rabat, le Chellah et la Tour Hassan; Essaouira et ses remparts; Volubilis; les kasbahs du Sud, les ksour, les oasis…

(- Il a oublié El Jadida et sa cité portugaise…

- ... et Tanger…)

- On va dépenser des milliards pour les stades, les infrastructures, les transports et l’hôtellerie. OK, c’est nécessaire; mais il faut aussi engager des moyens massifs pour valoriser notre culture.

- Que proposes-tu pour les artistes et les écrivains, Hakim?

- Pour les artistes, des expositions partout! Du théâtre, du cinéma… Pour les écrivains, des traductions de leurs œuvres en plusieurs langues avec des librairies éphémères à côté des stades.

- «Des librairies éphémères à côté des stades.» Idée intéressante.

Nous discutâmes longuement du ‘plan Hakim pour la culture’ chez Hamza le gargotier. Pour conclure, nous demandâmes à notre ami s’il nous autorisait à donner son contact si d’aventure quelqu’un nous appelait de Rabat après publication de ce billet et désirait poursuivre la discussion avec lui..

Hakim a accepté. Rabat, on attend le coup de fil…