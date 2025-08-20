En images, la Tour Mohammed VI procède à des tests lumineux

La Tour Mohammed VI s'est illuminée le soir du mardi 19 août attirant l'attention de bon nombre de curieux. (Y.Mannan/Le360)

En prélude à son ouverture prochaine, la Grande Tour Mohammed VI de Rabat-Salé a procédé, mardi soir, à des tests d’éclairage de son imposant édifice de 55 étages ainsi que des deux parcs attenants à son podium.

L’événement a attiré un grand nombre de visiteurs, venus admirer l’illumination de la tour et profiter de la fraîcheur du soir au bord du Bouregreg. Les jardins environnants, eux aussi éclairés, ont contribué à magnifier le site. Pour de nombreux curieux, ces essais techniques laissent présager une ouverture imminente de la plus haute tour d’Afrique, dont la silhouette domine déjà la vallée.

Un projet emblématique

Symbole du renouveau urbain de Rabat et Salé, la Grande Tour Mohammed VI culmine à 250 mètres de hauteur et est visible jusqu’à 50 kilomètres à la ronde.

Ce projet d’envergure a nécessité un investissement initial de plus de 3,5 milliards de dirhams. Développée par O Tower, société détenue par Bank of Africa, RMA et la holding O Capital Group (anciennement, FinanceCom), la tour accueillera bureaux, appartements, restaurants, centres commerciaux ainsi qu’un hôtel de luxe.

Un partenariat a d’ailleurs été récemment conclu entre O Tower et le groupe Hilton pour la gestion du Waldorf Astoria Rabat-Salé, qui prendra place dans l’édifice. Un point d’observation panoramique au dernier étage offrira, par ailleurs, une vue imprenable sur la vallée du Bouregreg et la capitale.

Un moteur de développement régional

«Ce projet s’inscrit dans notre vision de faire de la tour un moteur de développement régional et un ambassadeur du savoir-faire marocain», a déclaré Othman Benjelloun, PDG de Bank of Africa et promoteur de l’ouvrage.

La Grande Tour Mohammed VI, appelée à devenir un repère architectural et économique majeur, ambitionne ainsi de conjuguer attractivité touristique, rayonnement international et développement local.