La DGSN réfute la rumeur d’un véhicule de police incendié à Casablanca

Afin d’éclairer l’opinion publique et de dissiper toute rumeur liée à cette fausse information, la DGSN précise que les investigations menées après la détection de cette publication ont démontré qu’il s’agit de déclarations totalement infondées.

Les recherches ont en effet révélé que la photo en question se rapporte à un incident survenu le 12 septembre 2025 dans la ville d’El Marsa (province de Laâyoune). L’incendie du véhicule de police visible sur le cliché s’était déclaré alors que celui-ci était en réparation dans un garage de mécanique de la même ville.

Les enquêtes avaient alors conduit à l’interpellation d’un mineur de 17 ans, soupçonné d’avoir volontairement mis le feu au véhicule. Le mis en cause avait été placé sous contrôle judiciaire sur ordre du parquet compétent, avant d’être déféré devant la justice à l’issue de la procédure.

En réaffirmant le caractère mensonger de la rumeur faisant état d’un incendie volontaire d’une voiture de police à Casablanca, la DGSN souligne par ailleurs que les investigations se poursuivent, sous la supervision du parquet, afin d’identifier les véritables motivations derrière la diffusion de ces fausses informations.