La DGSN réfute la rumeur d’un véhicule de police incendié à Casablanca

Siège de la DGSN à Rabat.

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a démenti la véracité des allégations accompagnant une photo diffusée ce mardi 30 septembre 2025 sur les réseaux sociaux. L’image montre une voiture de police en flammes, accompagnée d’un commentaire mensonger prétendant qu’un individu aurait incendié ce véhicule lors d’une manifestation hier à Casablanca.

Afin d’éclairer l’opinion publique et de dissiper toute rumeur liée à cette fausse information, la DGSN précise que les investigations menées après la détection de cette publication ont démontré qu’il s’agit de déclarations totalement infondées.

Les recherches ont en effet révélé que la photo en question se rapporte à un incident survenu le 12 septembre 2025 dans la ville d’El Marsa (province de Laâyoune). L’incendie du véhicule de police visible sur le cliché s’était déclaré alors que celui-ci était en réparation dans un garage de mécanique de la même ville.

Les enquêtes avaient alors conduit à l’interpellation d’un mineur de 17 ans, soupçonné d’avoir volontairement mis le feu au véhicule. Le mis en cause avait été placé sous contrôle judiciaire sur ordre du parquet compétent, avant d’être déféré devant la justice à l’issue de la procédure.

En réaffirmant le caractère mensonger de la rumeur faisant état d’un incendie volontaire d’une voiture de police à Casablanca, la DGSN souligne par ailleurs que les investigations se poursuivent, sous la supervision du parquet, afin d’identifier les véritables motivations derrière la diffusion de ces fausses informations.

Sit-in des jeunes de la génération Z: des revendications légitimes mais gare à la manipulation

Protestations de la GenZ212: les partis de la majorité gouvernementale réagissent

Peu massives, ultra médiatisées, les protestations de GenZ212 se poursuivent

Rabat: prétendue saisie d'effets personnels lors d'une manifestation, la DGSN dément

