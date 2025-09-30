Politique

Protestations de la GenZ212: les partis de la majorité gouvernementale réagissent

Des jeunes de la génération Z protestent à Casablanca (A.Gadrouz/Le360.)

À l’approche de la rentrée parlementaire, la majorité gouvernementale (RNI, PAM, Istiqlal) s’est réunie mardi à Rabat sous la présidence de Aziz Akhannouch. Au menu: préparation de la session d’automne et examen des manifestations de jeunes du mouvement GenZ212, qui interpellent le gouvernement sur les réformes de la santé et de l’éducation.

À quelques jours de l’ouverture de la session parlementaire d’automne, la majorité gouvernementale a tenu, mardi matin à Rabat, une réunion de coordination consacrée à la rentrée politique et aux manifestations de jeunes, connues sous le label GenZ212, organisées sans autorisation et relayées massivement sur les réseaux sociaux.

La rencontre, présidée par Aziz Akhannouch, en sa qualité de chef du gouvernement et secrétaire général du Rassemblement national des indépendants (RNI), s’est déroulée au siège du parti de la Colombe, en présence des dirigeants du Parti authenticité et modernité (PAM) et de l’Istiqlal. L’objectif était de passer en revue l’agenda politique et social de la rentrée, dans un contexte marqué par une effervescence de la jeunesse autour des questions de la santé et de l’éducation.

Lire aussi : Peu massives, ultra médiatisées, les protestations de GenZ212 se poursuivent

Selon une source informée, la question des manifestations a bien été évoquée, sans qu’il soit possible d’affirmer si des décisions politiques concrètes ont été arrêtées. Cette réunion intervient à la veille de la convocation de la Commission des secteurs sociaux de la Chambre des représentants, où le ministre de la Santé, Amine Tahraoui, dont la gestion fait l’objet de vives controverses, sera auditionné.

Sur le terrain, les mobilisations de jeunes se sont poursuivies dans plusieurs villes du Royaume. Dispersés de manière pacifique par les forces de l’ordre, ces rassemblements traduisent un climat d’expression contestataire qui s’invite au cœur de la rentrée politique et interpelle la majorité sur sa capacité à répondre aux attentes sociales pressantes.

#Jeunes au Maroc#jeunes et politique#Education#santé publique#gouvernement#partis politiques#majorité gouvernementale#Aziz Akhannouch

Société

Société

Politique

Revues de presse

