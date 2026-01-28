Le Maroc, une attractivité économique qui se construit sur le terrain

Le siège de L’Agence marocaine pour le développement des investissements et des exportations (AMDIE) à Rabat.

À l’heure où la concurrence mondiale entre territoires s’intensifie, l’attractivité économique ne se décrète plus, elle se construit sur le terrain. C’est ce qu’illustre clairement le dernier bilan présenté par l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) lors de son onzième conseil d’administration. Réunie à Rabat sous la présidence du ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, l’agence a dressé un état des lieux du premier semestre 2025 et validé ses orientations pour 2026. «Ce bilan montre un repositionnement stratégique», relève le quotidien Les Inspirations Éco du 29 janvier.

L’AMDIE se place désormais au cœur du dispositif national destiné à attirer les capitaux et à soutenir les exportations, dans un contexte mondial en pleine recomposition industrielle et de redéfinition des chaînes de valeur.

Le rôle de l’agence dépasse désormais la simple promotion du Maroc comme destination d’investissement. Au cours des six premiers mois de l’année 2025, elle a mené 55 actions de promotion couvrant 17 marchés, tant à l’échelle nationale qu’internationale. La logique n’est plus de «vendre» un pays, mais de cibler des secteurs stratégiques capables de générer de la valeur et de l’emploi. L’automobile, l’énergie, les mines et les infrastructures constituent ainsi les principaux pôles d’attraction, reflétant une cohérence claire entre la stratégie industrielle nationale et les efforts de promotion.

Les résultats sont parlants: dès la mi-année, l’agence avait atteint plus de 90% de ses objectifs annuels, un indicateur de la montée en puissance de ses capacités opérationnelles. L’attractivité du Maroc se joue désormais au contact direct des investisseurs, des donneurs d’ordre et des partenaires industriels, où la rapidité, la clarté et l’accompagnement deviennent des facteurs déterminants.

«L’investissement n’est plus un simple discours, mais une réalité concrète. L’AMDIE a joué un rôle central dans la mise en œuvre de la nouvelle charte de l’investissement, notamment à travers l’activité de la Commission nationale des investissements», écrit Les Inspirations Éco. Deux réunions tenues au premier semestre 2025 ont permis d’approuver 64 projets de conventions et d’avenants, représentant un montant global de 55,1 milliards de dirhams et plus de 13 000 emplois directs attendus. Depuis l’entrée en vigueur du nouveau cadre incitatif, 250 projets publics et privés ont été instruits et validés pour un montant cumulé de 414 milliards de dirhams, traduisant non seulement un changement d’échelle, mais aussi une structuration plus fine de l’acte d’investir.

Le travail de terrain constitue un levier essentiel de crédibilité pour l’agence. Au premier semestre 2025, l’AMDIE a accueilli 56 délégations internationales venant de 19 pays, concentrées sur les secteurs stratégiques tels que l’énergie, les mines, l’automobile et les infrastructures.

Ces rencontres confirment l’intérêt constant des investisseurs pour l’offre marocaine, notamment en matière de capital humain, de stabilité industrielle et d’infrastructures. Le Maroc affirme ainsi sa position de plateforme régionale fiable, capable de répondre aux exigences de relocalisation et de sécurisation des investissements, même dans un environnement économique mondial instable.

L’accompagnement des exportateurs a également été renforcé. À travers les programmes Export Morocco Now et Export Morocco Now Women, l’agence a soutenu 182 entreprises et coopératives, élargissant la base exportatrice et favorisant l’inclusion des petites et moyennes entreprises dans les échanges internationaux. L’objectif est de diversifier les exportations, d’accroître leur valeur ajoutée et de permettre à un plus grand nombre d’acteurs nationaux d’accéder durablement aux marchés extérieurs, lit-on.

La mobilisation de la diaspora constitue un autre axe stratégique. L’AMDIE a intensifié ses actions envers les communautés marocaines établies en France, aux Pays-Bas et en Belgique, organisant six journées économiques, des rencontres ciblées et des conférences thématiques.

Ces initiatives visent à rapprocher la diaspora des opportunités d’investissement et à transformer son capital relationnel et son expertise en leviers économiques concrets. Les compétences marocaines à l’étranger ont été impliquées dans plusieurs conférences Morocco Now, organisées en marge de roadshows internationaux, renforçant ainsi le rôle de la diaspora dans le développement économique national.