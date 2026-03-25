Ouarzazate relance son ambition touristique

Après plus de cinq années marquées par une crise profonde, la destination de Ouarzazate amorce une nouvelle phase de relance structurée autour du transport aérien, considéré comme un levier central de reprise. L’année 2025, bien qu’ayant enregistré un léger recul de la fréquentation, a confirmé les débuts d’un redécollage du secteur touristique local. Cette dynamique s’inscrit dans le cadre d’un plan d’accélération mobilisant 820 millions de dirhams, principalement orienté vers la modernisation du parc hôtelier, indique le quotidien Les Inspirations Éco.

Dans ce contexte, un partenariat signé entre Office national marocain du tourisme et Ryanair constitue l’un des axes majeurs de la stratégie de relance. Le programme «Rising Ouarzazate» vise à repositionner la destination sur la scène internationale en capitalisant sur ses atouts distinctifs, notamment le désert, la culture et le cinéma. Cette initiative repose sur une combinaison d’actions de promotion ciblées, de développement de partenariats avec les acteurs du voyage et de renforcement de la desserte aérienne.

Actuellement, Ryanair opère deux liaisons au départ de Ouarzazate, vers Barcelone et Marseille, et s’est associée à l’ONMT pour produire un film promotionnel destiné à accroître la visibilité de la destination sur les marchés émetteurs. Cette démarche s’inscrit dans une stratégie anticipant une augmentation de la capacité aérienne, avec l’objectif d’attirer davantage de visiteurs internationaux. Les acteurs locaux du tourisme appellent également à une implication accrue d’autres compagnies afin de consolider la connectivité et soutenir une croissance durable, lit-on dans Les Inspirations Éco.

Parallèlement, l’offre d’hébergement fait l’objet d’importants investissements. La province compte actuellement 174 établissements classés totalisant 3.135 chambres, dont plus de 70% relèvent des catégories 4 et 5 étoiles. Des travaux de rénovation sont en cours pour plusieurs unités haut de gamme, représentant un investissement de 360 millions de dirhams, avec à la clé la réhabilitation de 820 chambres et la création de 576 emplois directs.

D’autres projets viennent compléter cette dynamique, avec 171 millions de dirhams engagés pour de nouvelles infrastructures représentant 377 chambres et plus de 600 emplois. À cela, s’ajoutent une vingtaine de chantiers en cours et un programme de mise à niveau de 74 établissements non classés. L’ensemble de ces initiatives vise à renforcer la compétitivité de l’offre touristique locale et à accompagner la montée en puissance attendue de la destination. Sur le plan du trafic aérien, l’aéroport de Ouarzazate a accueilli 154.706 passagers en 2025, soit une part de marché de 0,43% du trafic national, qui a atteint plus de 36,3 millions de voyageurs. Malgré cette progression globale au niveau national, la plateforme a enregistré une baisse de 4,34% de son trafic par rapport à 2024, contrastant avec la hausse de 11,15% observée à l’échelle du pays.

L’aéroport se positionne ainsi au 13e rang national en termes de volume de passagers, derrière celui d’Essaouira et devant celui d’Al Hoceima. En revanche, le nombre de mouvements d’avions a connu une progression notable, avec 2.289 rotations enregistrées en 2025, soit une hausse significative par rapport à l’année précédente. Ce décalage entre l’augmentation des vols et la baisse du nombre de passagers traduit un enjeu de remplissage des appareils et souligne la nécessité de stimuler la demande, écrit Les Inspirations Éco.

Pour le seul mois de décembre 2025, le trafic a atteint 11.682 passagers, en recul de plus de 10% sur un an, tandis que 174 mouvements commerciaux ont été enregistrés. L’activité fret reste quant à elle marginale, avec un volume annuel de 0,60 tonne, représentant une part quasi nulle du trafic national.

Malgré ces indicateurs contrastés, l’aéroport de Ouarzazate conserve un rôle stratégique en tant que hub régional pour le sud-est du Royaume. L’intensification des rotations aériennes, combinée aux efforts de promotion et aux investissements dans l’hébergement, constitue désormais un levier essentiel pour consolider la relance touristique et inscrire durablement la destination de Ouarzazate dans les circuits internationaux.