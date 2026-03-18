Comment l’ONMT entend booster le tourisme interne

L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) lance, à l’approche du printemps, une nouvelle vague de sa campagne «Ntla9awfbladna», centrée sur la nature et la découverte. À travers un film immersif et un dispositif média 360°, la campagne met en lumière la richesse des paysages et des expériences outdoor au Maroc, tout en incitant les Marocains à passer de l’inspiration à l’action, indique l’Office dans un communiqué. Dans un entretien publié par le quotidien Les Inspirations Eco du 19 mars, Achraf Fayda, directeur général de l’ONMT, souligne que «le tourisme interne constitue l’un des socles du tourisme national. En 2025, il a généré plus de 12,1 millions de nuitées, soit près de 28 % de l’ensemble des nuitées touristiques au Maroc». Certaines régions, comme Marrakech-Safi, Souss-Massa ou Tanger-Tétouan-Al Hoceima, concentrent naturellement une part importante de ces flux. «Cette réalité illustre l’attachement profond des Marocains à leur territoire et à la découverte de ses multiples destinations», ajoute-t-il.

La campagne nationale vise à encourager les Marocains à explorer davantage la diversité du territoire et à multiplier les escapades tout au long de l’année. «L’objectif est de promouvoir un tourisme interne plus réparti dans le temps et sur l’ensemble des territoires, au-delà de la saison estivale», précise Achraf Fayda.

Cette initiative s’appuie sur l’évolution des pratiques de voyage, lit-on dans Les Inspirations Eco. Les premiers mois de 2026 confirment cette dynamique, avec une hausse de 4 % des nuitées nationales en janvier, certaines destinations enregistrant des progressions marquées, comme Ifrane (+74%), El Jadida (+48%) ou Casablanca (+41%). «Ces chiffres traduisent une diversification progressive des choix de destinations et un intérêt croissant pour des expériences de voyage plus proches de la nature», souligne Achraf Fayda.

Les modes d’hébergement évoluent également. Les hôtels 3 et 4 étoiles restent très présents, tandis que les formes alternatives connaissent une progression rapide. «À travers cette campagne, nous souhaitons accompagner cette transformation et encourager les Marocains à découvrir toute la diversité des territoires du Royaume, y compris des destinations à fort potentiel comme Dakhla ou Laâyoune», explique le DG de l’ONMT.

L’ONMT ambitionne ainsi d’accompagner une transformation progressive des usages touristiques. «Le tourisme interne reste historiquement concentré sur quelques destinations majeures et des logiques de saisonnalité forte. Notre action vise à stimuler la demande nationale, diversifier les flux vers de nouveaux territoires et valoriser le tourisme nature, tout en aidant les opérateurs à adapter leur offre», précise Achraf Fayda. L’Office porte un intérêt particulier à des destinations comme Fès, Ouarzazate, Errachidia, Dakhla et l’Oriental. «Cette campagne a pour objectif de faire du tourisme interne un vecteur d’équilibre territorial, de résilience économique et de montée en gamme de l’expérience touristique au Maroc», conclut le directeur général de l’ONMT.