Revue du web. Scandale sur Facebook: une vidéo montrant un enfant poussé à boire de l’alcool suscite la colère

Scandale sur Facebook: une vidéo montrant un enfant poussé à boire de l’alcool suscite la colère
À Agadir, le festival Boujloud au cœur d’une nouvelle polémique
كل التضامن مع اللي مراض بينا اللي معقدين من سوس و الجنوب .. صراحة ميمكنش أن هاد المراض بينا كل مناسبة متعلقة ب سوس كيمرضو فصحتهم ...— ♛LFSFOUUU♛ (@AnchorPoint33) May 28, 2026
رتاحو بيلماون و العادات و التقاليد و الخصوصيات ديالنا غيبقاو محد حنا باقيين فهاد الأرض و غنورثوهم لولادنا كي ورثوه لينا واليدينا... pic.twitter.com/OzneOnXwMJ
رغم انف الحاقدين pic.twitter.com/Za0f102cdk— بايباااااي 🇲🇦🇲🇦🇲🇦الله 👈الوطن🇲🇦الملك🇲🇦 (@AhmedChiha68021) May 28, 2026
الناس اللي تنتاقد مهرجان بوجلود خاصكم تفرقو بين الدين والثقافات بوجلود هو احتفال بين أبناء منطقة محددة في المغرب تعبر عن تقافثهم وهذا امر عادي باراكا مانطيحو باي شيء في بلادنا فقط من اجل افكار سلبية والنقد كل واحد يعبر بطريقتو واصحاب الكوفية تلاهاو غي فافكاركم الشيطانية https://t.co/AXScXsTzLY— الله🇲🇦الوطن🇲🇦الملك🇲🇦 (@maghribi800) May 28, 2026
La plateforme chinoise Temu condamnée en Europe à une amende de 200 millions d’euros pour la vente de produits illégaux
Today, we have imposed a €200 million fine on Temu under the Digital Services Act, for failing to identify, analyse, and assess the systemic risks of illegal products being offered on its platform.— European Commission (@EU_Commission) May 28, 2026
🔗 https://t.co/fchhxqcEZv pic.twitter.com/J73VAW0MmN
🇪🇺🇨🇳 La Commission européenne a infligé une amende record de 200 millions d’euros à Temu pour manquements au Digital Services Act.— Alex Xplore (@AlexXplore) May 29, 2026
🚨 Temu est accusé de n’avoir pas suffisamment évalué les risques systémiques liés à la vente de produits illégaux et dangereux sur sa… pic.twitter.com/Lv0Eu3bQRT
Temu: l'Union européenne inflige une amende de 200 millions d'euros au géant chinois pour la vente de produits illégaux aux consommateurs européens, annonce Thomas Régnier, porte-parole de la commission européenne #BFM2 pic.twitter.com/q9f1qdDKHb— BFM (@BFMTV) May 28, 2026
Des jouets pour bébés qui étouffent. Des chargeurs qui explosent ou qui prennent feu.— Clara Chappaz (@ClaraChappaz) May 28, 2026
130 millions d'utilisateurs européens exposés. Pour le prouver, la Commission européenne s'est fait passer pour un client lambda et a commandé sur Temu. Verdict : 200 millions d'euros… https://t.co/wN0SPQOGco
🚨 | EUROPE : BRUXELLES FRAPPE TEMU, LE GÉANT CHINOIS DU LOW-COST— Middle East Report (@MiddleEreport) May 28, 2026
L’Union européenne vient d’infliger une amende de 200 millions d’euros à Temu.
Selon l’Associated Press, Bruxelles accuse la plateforme chinoise de ne pas avoir suffisamment protégé les consommateurs européens… pic.twitter.com/yFP1GtTEG1