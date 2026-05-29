Revue du web. Scandale sur Facebook: une vidéo montrant un enfant poussé à boire de l’alcool suscite la colère

Scandale sur Facebook: une vidéo montrant un enfant poussé à boire de l’alcool suscite la colère

À Agadir, le festival Boujloud au cœur d’une nouvelle polémique

كل التضامن مع اللي مراض بينا اللي معقدين من سوس و الجنوب .. صراحة ميمكنش أن هاد المراض بينا كل مناسبة متعلقة ب سوس كيمرضو فصحتهم ...

رتاحو بيلماون و العادات و التقاليد و الخصوصيات ديالنا غيبقاو محد حنا باقيين فهاد الأرض و غنورثوهم لولادنا كي ورثوه لينا واليدينا... pic.twitter.com/OzneOnXwMJ — ♛LFSFOUUU♛ (@AnchorPoint33) May 28, 2026

الناس اللي تنتاقد مهرجان بوجلود خاصكم تفرقو بين الدين والثقافات بوجلود هو احتفال بين أبناء منطقة محددة في المغرب تعبر عن تقافثهم وهذا امر عادي باراكا مانطيحو باي شيء في بلادنا فقط من اجل افكار سلبية والنقد كل واحد يعبر بطريقتو واصحاب الكوفية تلاهاو غي فافكاركم الشيطانية https://t.co/AXScXsTzLY — الله🇲🇦الوطن🇲🇦الملك🇲🇦 (@maghribi800) May 28, 2026

La plateforme chinoise Temu condamnée en Europe à une amende de 200 millions d’euros pour la vente de produits illégaux

Today, we have imposed a €200 million fine on Temu under the Digital Services Act, for failing to identify, analyse, and assess the systemic risks of illegal products being offered on its platform.



🔗 https://t.co/fchhxqcEZv pic.twitter.com/J73VAW0MmN — European Commission (@EU_Commission) May 28, 2026

🇪🇺🇨🇳 La Commission européenne a infligé une amende record de 200 millions d’euros à Temu pour manquements au Digital Services Act.



🚨 Temu est accusé de n’avoir pas suffisamment évalué les risques systémiques liés à la vente de produits illégaux et dangereux sur sa… pic.twitter.com/Lv0Eu3bQRT — Alex Xplore (@AlexXplore) May 29, 2026

Temu: l'Union européenne inflige une amende de 200 millions d'euros au géant chinois pour la vente de produits illégaux aux consommateurs européens, annonce Thomas Régnier, porte-parole de la commission européenne #BFM2 pic.twitter.com/q9f1qdDKHb — BFM (@BFMTV) May 28, 2026

Des jouets pour bébés qui étouffent. Des chargeurs qui explosent ou qui prennent feu.



130 millions d'utilisateurs européens exposés. Pour le prouver, la Commission européenne s'est fait passer pour un client lambda et a commandé sur Temu. Verdict : 200 millions d'euros… https://t.co/wN0SPQOGco — Clara Chappaz (@ClaraChappaz) May 28, 2026

🚨 | EUROPE : BRUXELLES FRAPPE TEMU, LE GÉANT CHINOIS DU LOW-COST



L’Union européenne vient d’infliger une amende de 200 millions d’euros à Temu.



Selon l’Associated Press, Bruxelles accuse la plateforme chinoise de ne pas avoir suffisamment protégé les consommateurs européens… pic.twitter.com/yFP1GtTEG1 — Middle East Report (@MiddleEreport) May 28, 2026