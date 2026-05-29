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Revue du web. Scandale sur Facebook: une vidéo montrant un enfant poussé à boire de l’alcool suscite la colère

Violence psychologique sur mineur (photo d'illustration). DR

Revue du webScandale sur Facebook: une vidéo montrant un enfant poussé à boire de l’alcool suscite la colère; À Agadir, le festival Boujloud au cœur d’une nouvelle polémique; La plateforme chinoise Temu condamnée en Europe à une amende de 200 millions d’euros pour la vente de produits illégaux... Round-up.

Par La Rédaction
Le 29/05/2026 à 17h50

Scandale sur Facebook: une vidéo montrant un enfant poussé à boire de l’alcool suscite la colère

À Agadir, le festival Boujloud au cœur d’une nouvelle polémique

La plateforme chinoise Temu condamnée en Europe à une amende de 200 millions d’euros pour la vente de produits illégaux

Par La Rédaction
Le 29/05/2026 à 17h50
#Scandale#Facebook#réseaux sociaux#Vidéo#enfants#Violence psychologique sur mineur#enfants maltraités#Agadir#Festival#Boujloud#Aïd Al-Adha#Plateforme#Temu#amende#commercialisation#produits illégaux

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