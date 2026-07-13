Société

Pratique de l’usure: démantèlement d’un redoutable réseau criminel à Casablanca

Un réseau d’usuriers vient d’être arrêté à Casablanca (photo d’illustration).

Revue de presseUn réseau d’usuriers, qui exploitait la situation de certains entrepreneurs et d’autres personnes pour leur octroyer des prêts assortis de taux d’intérêt abusifs, a été démantelé par les autorités compétentes de Casablanca. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Par le360
Le 13/07/2026 à 20h26

Les autorités judiciaires et sécuritaires compétentes de la région de Casablanca-Settat viennent de mettre hors d’état de nuire un redoutable réseau d’usuriers qui sévissait dans la région et ailleurs. Cette bande d’usuriers exploitait la situation de personnes qui ne parvenaient pas à obtenir un crédit auprès des banques ou d’autres organismes financiers pour leur accorder des prêts assortis de taux d’intérêt abusifs, tout en leur faisant signer, de surcroît, des chèques de garantie et des déclarations sur l’honneur.

«Les emprunteurs devenaient ainsi de véritables otages, les intérêts générés par les dettes accumulées étant abusivement multipliés», rapporte le quotidien Assabah dans son édition du mardi 14 juillet. C’est le stratagème qu’auraient mis en œuvre les membres de ce réseau en prenant d’assaut la villa d’une femme d’affaires, accablée par les dettes, à Dar Bouazza, afin de la contraindre à payer. Cette dernière avait contracté un prêt de deux millions de dirhams, assorti d’un taux d’intérêt de 15%, auprès de cette bande d’usuriers.

Pendant plusieurs mois, poursuit le quotidien, elle a remboursé un montant de 300.000 dirhams au titre des intérêts, avant d’être confrontée à une crise financière qui l’aurait empêchée de s’acquitter des mensualités imposées par les usuriers.

Les intérêts ont alors été artificiellement multipliés, portant la somme réclamée à la femme d’affaires à huit millions de dirhams. L’affaire a ensuite été portée devant la brigade de la Gendarmerie royale de Dar Bouazza avant d’être transférée à la Brigade régionale de la police judiciaire de Casablanca.

L’enquête ouverte sous la supervision du parquet a révélé qu’aucune transaction commerciale n’existait entre les deux parties pour justifier les échanges des montants d’argent en question. Sur la base des conclusions de cette enquête, le principal usurier de ce réseau a été placé en détention puis déféré devant le parquet compétent, qui a décidé de le poursuivre en état d’arrestation. Son frère, en revanche, a pris la fuite et fait toujours l’objet de recherches actives. Les autres membres de ce réseau criminel seraient également recherchés par les services de sécurité compétents.

Par le360
Le 13/07/2026 à 20h26

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