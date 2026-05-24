Société

Revue du web. Des nuées d’insectes sèment l’inquiétude à Kelâat Serghna et dans plusieurs localités voisines

Une vague d’insectes volants s’abat sur plusieurs villes, semant l’inquiétude parmi la population.

Des nuées d’insectes sèment l’inquiétude à Kelâat Serghna et dans plusieurs localités voisines; CAN 2025: grâce royale en faveur des supporters sénégalais condamnés après les incidents de la finale; Rupture au sommet de l’État sénégalais: Bassirou Diomaye Faye met fin aux fonctions d’Ousmane Sonko... Round-up.

Par La Rédaction
Le 24/05/2026 à 17h57

Des nuées d’insectes sèment l’inquiétude à Kelâat Serghna et dans plusieurs localités voisines

CAN 2025: grâce royale en faveur des supporters sénégalais condamnés après les incidents de la finale

Rupture au sommet de l’État sénégalais: Bassirou Diomaye Faye met fin aux fonctions d’Ousmane Sonko

Par La Rédaction
Le 24/05/2026 à 17h57
#insectes#insectes nuisibles#inquiétude#Grâce royale#Roi#Roi Mohammed VI#Hooliganisme#vandalisme#Football#CAN#CAN 2025#Maroc#supporters sénégalais#Prison#Coupe d'Afrique des nations#Bassirou Faye#limogeage#Polémique#Sénégal

LEs contenus liés

Société

Revue du web. Fès: un immeuble de quatre étages s’effondre et fait 15 morts

Société

Revue du web. La justice émiratie condamne l’auteur d’une vidéo où il incite à détourner des mineures au Maroc à trois ans de prison ferme

Société

Revue du web. Le compte Facebook de Mamelodi Sundowns contraint de supprimer une publication montrant une carte tronquée du Maroc

Société

Revue du web. Moutons à 1.000 dirhams: les propos du ministre de l’Agriculture déclenchent une vague de réactions sur les réseaux sociaux

Articles les plus lus

1
Enquête: pour les Français, le Maroc est un partenaire stratégique et un allié privilégié, l’Algérie est une menace
2
Aïd al-Adha: Sardi, Béni Guil, Timahdite… quelle race de mouton choisir?
3
La ville défigurée: climatiseurs, paraboles et le naufrage esthétique des façades marocaines
4
Tindouf: le Polisario sollicite le HCR pour préparer le démantèlement des camps
5
Hausse des prix du kérosène: Royal Air Maroc annonce la suspension provisoire de certaines lignes aériennes
6
Automobile: le Maroc assure 52,30% des exportations africaines
7
Taza, la capitale oubliée
8
Aïd al-Adha. Dans une ferme pilote à Rabat, «le prix du mouton varie entre 3.000 et 4.000 dirhams, en baisse par rapport à 2024», assure un éleveur
Revues de presse

Voir plus