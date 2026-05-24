Revue du web. Des nuées d’insectes sèment l’inquiétude à Kelâat Serghna et dans plusieurs localités voisines

Des nuées d’insectes sèment l’inquiétude à Kelâat Serghna et dans plusieurs localités voisines
CAN 2025: grâce royale en faveur des supporters sénégalais condamnés après les incidents de la finale
Le Président de la CAF exprime sa gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour l’octroi de la Grâce Royale aux supporters sénégalais condamnés à la suite de la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025https://t.co/K56K2jm4vJ— CAF Media (@CAF_Media) May 23, 2026
Grâce royale accordée aux supporters sénégalais condamnés après les faits de violence qui ont marqué la finale de la Coupe d'Afrique à Rabat. Excellente et sage décision !— Abdellah Tourabi (@Atourabi) May 23, 2026
🎙️🇸🇳 Le président du Sénégal réagit à la grâce royale :— FRMFXtra (@FRMFXtra) May 23, 2026
« J'adresse à 𝗦𝗔 𝗠𝗔𝗚𝗘𝗦𝗧𝗘́ mes remerciements les plus sincères pour cette décision empreinte de clémence et d'humanité.
Aïd Moubarak à Sa Majesté le Roi et à tout le peuple marocain. 🇲🇦❤️ » pic.twitter.com/RuZV2BTFrv
Rupture au sommet de l’État sénégalais: Bassirou Diomaye Faye met fin aux fonctions d’Ousmane Sonko
Le Président Bassirou Diomaye Faye met fin aux fonctions du Premier ministre Ousmane Sonko et de son gouvernement.— RTS SENEGAL (@RTS1_Senegal) May 22, 2026
🔗 Suivez le direct ici⤵️https://t.co/ks6Cmf7TSi pic.twitter.com/OtkGVa3fLp
Outhmane Diagne expose sa pensée sur les raisons du changement 360 de Bassirou Diomaye Faye… pic.twitter.com/o2j7TfOmsH— Mamadou Kane🇸🇳 (@mamadoukanny) May 23, 2026
🚨 Ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui devrait être enseigné dans toutes les écoles de sciences politiques.— Jacob Mizdo (@jacob_mizdo) May 23, 2026
Ousmane #Sonko a donné le pouvoir à Diomaye #Faye. Aujourd'hui, Faye le lui retire. Pourquoi ? Parce que le pouvoir ne se partage pas. Un Président ne peut pas vivre… pic.twitter.com/AJ5waskuVN
Diomaye a promulgué la loi qui permettrait à Sonko d’être candidat à l’élection présidentielle et a procédé à son limogeage. Cela signifie-t-il que Diomaye lui-même pourrait démissionner afin que Sonko soit élu président de la République du Sénégal ?— Pa Latyr Diouf (@yaxandiou) May 22, 2026
Si l’on me demandait de prodiguer un conseil au président @SonkoOfficiel , je lui recommanderais de ne pas exclure l’actuel président du Sénégal du parti PASTEF.— Dr Laetitia Muadi (@MuadiLaeticia) May 23, 2026
Une telle décision pourrait lui offrir l’occasion de se victimiser politiquement et de tracer son propre chemin en… pic.twitter.com/q8bAoCqARS