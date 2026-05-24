Revue du web. Des nuées d’insectes sèment l’inquiétude à Kelâat Serghna et dans plusieurs localités voisines

🚨 Ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui devrait être enseigné dans toutes les écoles de sciences politiques.



Ousmane #Sonko a donné le pouvoir à Diomaye #Faye. Aujourd'hui, Faye le lui retire. Pourquoi ? Parce que le pouvoir ne se partage pas. Un Président ne peut pas vivre… pic.twitter.com/AJ5waskuVN