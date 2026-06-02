Meurtre d’un jeune chauffeur InDrive: trois suspects arrêtés, dont une jeune femme, la voiture de la victime retrouvée

La Gendarmerie royale a réussi à démanteler en un temps record le réseau criminel responsable du meurtre de Yassine, jeune chauffeur de l’application InDrive âgé de 22 ans, père d’un nouveau-né, disparu le samedi 30 mai au troisième jour de l’Aïd al-Adha. Trois suspects, dont une jeune femme, ont été interpellés dans les environs de Salé, en possession de la Renault Clio noire de la victime.

Les investigations de terrain, menées dès les premières heures suivant la disparition, ont permis d’identifier les mis en cause et de remonter jusqu’à leur localisation dans un délai très court. Les trois suspects ont été immédiatement placés en garde à vue sous la supervision du parquet compétent, afin de révéler toutes les circonstances de cette affaire et de déterminer les mobiles réels derrière cet acte criminel.

Originaire de Sidi Taïbi dans la province de Kénitra, Yassine était père d’un nouveau-né. C’est après plusieurs tentatives infructueuses pour le joindre que sa famille avait déposé une plainte pour disparition. Le lendemain matin, le dimanche 31 mai, son corps a été retrouvé mutilé et calciné dans une zone en friche d’Ouled Azzouz, dans la banlieue de Casablanca. Les enquêteurs privilégient la thèse d’un piège prémédité. Yassine aurait été attiré dans un guet-apens, assassiné, son corps brûlé pour effacer les traces, avant que ses agresseurs ne repartent avec sa voiture.

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Face à la gravité des faits, un dispositif exceptionnel avait été déployé sur les lieux du crime, avec des unités spécialisées de la Gendarmerie royale, la brigade scientifique et technique, des maîtres-chiens et des moyens technologiques avancés. L’ensemble des services de sécurité de la wilaya de Casablanca avait été mis en état d’alerte maximale. Le corps avait été transféré au centre de médecine légale pour autopsie, tandis qu’une enquête était ouverte pour déterminer les tenants et aboutissants de ce crime. Les motivations des suspects et les circonstances exactes des faits restent néanmoins à établir.

Yassine a été inhumé hier lundi 1er juin dans sa ville natale de Sidi Taïbi, dans la province de Kénitra, où sa famille et ses proches lui ont rendu un dernier hommage.

Ce drame rappelle un crime similaire survenu il y a deux ans. Un chauffeur InDrive avait accepté une course Rabat-Témara avant d’être assassiné par ses deux passagers, son corps jeté dans la forêt de Sidi Bettache. Jugés et condamnés, les deux meurtriers avaient écopé de la réclusion criminelle à perpétuité.