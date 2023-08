Maroc-UAE: le roi Mohammed VI adresse un message écrit à Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane

Ce message porte sur les liens de fraternité entre les deux pays et les moyens de les renforcer et de les développer pour répondre aux aspirations des deux pays et des deux peuples frères, à davantage de développement et de progrès, rapporte l’Agence de presse émiratie (WAM).

Selon l’agence, le message a été remis à SA Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, lors d’une audience accordée, lundi, à Abou Dhabi, au ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, qui a transmis à Son Altesse les salutations de Son frère Sa Majesté le roi Mohammed VI et Ses vœux de santé et de bonheur, et de davantage de progrès et de prospérité au peuple des Émirats arabes unis.

De son côté, le président de l’État des Émirats arabes unis a chargé Nasser Bourita de transmettre ses salutations à Sa Majesté le Roi et ses meilleurs vœux de davantage de progrès et de prospérité au Royaume et au peuple marocain frère.

Lors de cette audience, SA Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane et M. Bourita ont examiné les moyens de renforcer les relations de coopération bilatérale et l’action commune dans les différents domaines vitaux, y compris ceux des sports et de la jeunesse, ainsi que les outils en mesure de les élargir pour englober d’autres domaines au service des efforts déployés pour la réalisation du développement et de la prospérité économique durables dans les deux pays frères.

La rencontre a également été l’occasion de discuter des préparatifs de l’État des Émirats arabes unis pour accueillir la 28ème Conférence des parties sur le Climat de l’ONU (COP 28), ajoute l’agence émiratie. Cette audience s’est déroulée en présence, côté émirati, de Cheikh Mohammed Bin Hamad Bin Tahnoon Al Nahyane, conseiller pour les affaires spéciales à la Cour présidentielle et de Khalifa Shaheen Almarar, ministre d’État, et côté marocain, de Fouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du budget.