Le roi Mohammed VI félicite le président ivoirien à l’occasion de la fête nationale de son pays

Dans ce message, le roi Mohammed VI exprime ses chaleureuses félicitations au président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, et ses vœux de progrès et de prospérité au peuple ivoirien.

Le Souverain a fait part de sa considération des liens séculaires de fraternité et de solidarité qui unissent le Maroc et la Côte d’Ivoire. «Je vous assure, à cet égard, de Ma constante détermination à poursuivre notre action commune, avec votre excellence, en vue de porter l’excellente coopération maroco-ivoirienne au niveau d’un partenariat multidimensionnel encore plus fort, œuvrant au service de nos deux peuples et de notre continent», affirme le Souverain dans son message.