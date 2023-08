Fête du Trône: message de félicitations du Premier ministre israélien au roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Le Premier ministre de l’État d’Israël Benjamin Netanyahu a adressé un message de félicitations au roi Mohammed VI, à l’occasion du 24ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, M. Netanyahu exprime au Roi ses plus chaleureuses félicitations ainsi que ses vœux de santé et prospérité. «Sous Votre direction, le Maroc a réalisé de grands progrès en matière de développement économique et social», écrit M. Netanyahu.

Lire aussi : Benyamin Netanyahu annonce au roi Mohammed VI la reconnaissance par Israël de la marocanité du Sahara

En outre, le Premier ministre israélien souligne que les relations liant les deux pays sont fondés sur une histoire commune et une profonde affinité entre les deux peuples, assurant que la récente reconnaissance par Israël de la souveraineté du Maroc sur le Sahara et sa prochaine visite au Maroc porteront ces relations à des niveaux supérieurs.