La «philosophie politique» du discours du Trône saluée au Maroc et dans le monde, selon le politologue Mohamed Bouden

Le politologue Mohamed Bouden, directeur du Centre Atlas pour l’analyse des indicateurs politiques et institutionnels.

«En véritable et grand stratège, le Souverain a dégagé dans son discours une philosophie politique qui s’est articulée autour de trois points essentiels, dont le premier illustre une approche stratégique pour faire du Maroc une terre des opportunités et des acquis», affirme Mohamed Bouden, président du Centre Atlas pour l’analyse des indicateurs politiques et institutionnels, dans un entretien avec pour Le360.

«Cette philosophie appelle ainsi à la réalisation d’autres acquis et d’autres succès, notamment dans les domaines socio-économique, énergétique, hydraulique et diplomatique», explique-t-il en rappelant que les diverses actions futures doivent être «imprégnées par l’élément du sérieux».

Les deux autres points liés à la philosophie du discours insistent, selon le politologue, «d’une part, sur la nécessité de faire du développement un moteur majeur, et, d’autre part, sur l’importance qu’accordent le Roi et le Maroc à la réalisation de ces grandes ambitions pour l’avenir».

Soulignant que «le discours est très fructueux et (que) la valeur du “sérieux” jouit d’un grand intérêt de Sa Majesté le Roi», Mohamed Bouden rappelle que l’institution monarchique «conduit les réformes en prenant des initiatives au niveau de la gestion et des compétences».

Pour notre interlocuteur, «la profondeur et les caractéristiques du discours ont eu des échos immensément favorables aussi bien au Maroc qu’à l’étranger», confirmant le rôle et la place dont jouit le Maroc sous la conduite de son Souverain.

En effet, «des grands dirigeants de ce monde, comme le président américain Joe Biden, le président russe Vladimir Poutine, le président chinois Xi Jinping et le président français Emmanuel Macron ont adressé au Souverain des messages chaleureux invitant au renforcement du partenariat exceptionnel de leur pays avec le Maroc».

Par ailleurs, «Vladimir Poutine a évoqué le rôle de Sa Majesté le Roi lors du déplacement d’Aziz Akhannouch à l’occasion de la rencontre Russie-Afrique», déclare le politologue. Et de conclure: «Tous ces dirigeants ont également loué les avancées du Maroc en matière des droits de l’Homme et de la lutte contre le terrorisme.»