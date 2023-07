Discours du Trône: le roi Mohammed VI réitère «la position inébranlable du Maroc en faveur de la Cause palestinienne»

Dans son discours, le Souverain a mis en exergue la décision de l’État d’Israël de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Le Roi a évoqué le sujet en appelant à persévérer sur la voie du sérieux «dès lors qu’il est question de notre intégrité territoriale».

C’est ce sérieux, a souligné le Roi, qui, sur fond de légitimité, a déclenché des reconnaissances en cascade de la souveraineté du Maroc sur ses Provinces du Sud, celle de l’État d’Israël étant la dernière en date. «Outre l’ouverture de consulats à Dakhla et à Laâyoune, il a également permis de mobiliser un soutien accru en faveur de l’Initiative marocaine d’autonomie», affirme le Roi.

Avec le même sérieux et une égale intransigeance, le Souverain a réitéré «la position inébranlable du Maroc en faveur de la Cause palestinienne juste et des droits légitimes du peuple palestinien frère, afférent à l’établissement d’un État indépendant ayant Al-Qods orientale comme capitale et apportant in fine sécurité et stabilité aux peuples de la région».

Les positions du Maroc vis-à-vis de la cause palestinienne sont claires et constantes, telles que rappelées par le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, ce samedi 29 juillet. Le Royaume est opposé à tout ce qui pourrait saper les perspectives de la solution à deux Etats, les actions unilatérales, la politique de colonisation et tous les actes provocateurs pouvant porter atteinte aux droits légitimes du peuple palestinien.

Le Maroc a tissé des relations avec l’État d’Israël, toutefois celles-ci ne portent pas et ne sauraient porter atteinte à la relation établie entre le Royaume et le peuple palestinien ni à la défense de ses droits légitimes, tel que cela a été exprimé par le Roi dans son entretien téléphonique avec le président Mahmoud Abbas, le 10 décembre 2022.