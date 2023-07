Discours du Trône: Lions de l’Atlas, automobile, Sahara… Le sérieux, la voie royale pour un Maroc qui gagne

S’il est un fil rouge qui traverse tout le discours du Trône donné par le roi Mohammed ce samedi 29 juillet, c’est bien celui du «sérieux» et du sens du dévouement des Marocains. Plutôt qu’un terme vide de sens, à la portée purement formelle, c’est, souligne le Souverain, «un concept intégré qui recouvre un ensemble d’idéaux et de principes opératoires». Et cela paie. Des performances d’un «calibre inédit» réalisées par le Maroc, et sur lesquels le roi Mohammed VI est revenu en détail, en sont la preuve.

De l’exploit des Lions de l’Atlas et du Mondial 2030

Il y a l’exploit accompli par la Sélection nationale à la dernière Coupe du monde de football. «De l’aveu de tous, en interne comme à l’international, nos enfants ont offert les plus belles images de ferveur patriotique, d’unité et de cohésion familiale et populaire et ils Nous ont rendu particulièrement fier, ainsi que l’ensemble du peuple marocain», se réjouit le Souverain. La décision de présenter une candidature commune pour l’organisation des phases finales de la Coupe du monde de football 2030, conjointement avec l’Espagne et le Portugal, s’inscrit dans ce même esprit. «Ainsi, Nous aspirons et, corrélativement, Nous œuvrons à ce que, sous tous rapports, cette édition inscrive sa marque dans l’Histoire», affirme le Roi.

«Sans précédent dans les Annales, cette candidature tend une passerelle entre deux continents et deux civilisations : l’Afrique et l’Europe, et rassemble les deux rives de la Méditerranée. Elle incarne de fort belle manière l’ambition qui anime les peuples de la région d’avancer ensemble vers plus de collaboration, d’entente et de communion», explique Sa Majesté dans son discours du Trône.

Automobile: génie créateur et esprit novateur

Le sérieux sur lequel insiste le Souverain s’exprime également dans des secteurs de haute technologie et les filières de demain, «nécessitant un génie créateur et un esprit novateur». Le secteur automobile en est une illustration. «Je salue plus particulièrement la réalisation de la première voiture de fabrication locale, grâce à des compétences nationales et à un financement marocain. Il en va de même pour la présentation du premier prototype de voiture à hydrogène, développé par un jeune Marocain», a souligné le roi Mohammed VI.

Des projets qui portent témoignage du génie marocain et attestent la confiance placée dans les capacités intrinsèques de nos jeunes, «ainsi encouragés à redoubler d’inventivité et de créativité. Ils concourent aussi à la promotion du label « Made in Morocco » et confortent le positionnement du Maroc en tant que destination majeure pour les investissements productifs».

Intégrité territoriale: crédibilité et audace, le crédo gagnant

Le sérieux est également de mise dès lors qu’il est question de l’intégrité territoriale du Royaume et de son Sahara. «Effectivement, c’est ce sérieux qui, sur fond de légitimité, a déclenché des reconnaissances en cascade de la souveraineté du Maroc sur ses Provinces du Sud», relève le Souverain. Et de mettre en exergue, dans ce sens, la décision de l’État d’Israël de reconnaître la marocanité du Sahara. Ceci, en plus de l’ouverture de consulats à Dakhla et à Laâyoune qui a permis de mobiliser un soutien accru en faveur de l’Initiative marocaine d’autonomie.

Partant, souligne le roi Mohammed VI, le sérieux doit désormais être érigé en ligne de conduite, dans la vie de tous les jours comme au travail, et de rigueur, dans tous les secteurs d’activité. Le souverain cite en cela les domaines politique, administratif et judiciaire, où «il importe que prévale le dévouement au service du citoyen, par l’identification de profils qualifiés, par la primauté accordée aux intérêts supérieurs de la Nation et des citoyens, loin des surenchères et des calculs étroits».

Tous concernés

Le Roi attire également l’attention sur le domaine social, où le sérieux doit s’imposer «notamment dans les secteurs de la santé, de l’éducation, de l’emploi, du logement». Sans oublier les secteurs économiques, parmi les opérateurs et au sein du monde des affaires.

«En définitive, le sérieux est la clé de voûte d’une approche intégrée qui subordonne l’exercice de la responsabilité à l’exigence de reddition des comptes et fait prévaloir les règles de bonne gouvernance, la valeur travail, le mérite et l’égalité des chances», conclut le roi Mohammed VI.