Discours du Trône: une volonté royale constante de redresser les relations entre le Maroc et l’Algérie

Le Souverain n’a eu de cesse, depuis son accession au Trône, d’accorder un intérêt éminent au rétablissement de rapports cordiaux entre les deux pays voisins et les deux peuples frères.

Cette volonté a été exprimée à l’occasion de nombreux discours royaux, dans lesquels le Roi a toujours veillé à faire prévaloir la politique de la main tendue et à marquer ce vœu royal de la manière la plus franche, la plus claire et la plus responsable.

Tout scrutateur des discours royaux de ces dernières années relève que le Roi fait la part belle à ce sujet, étant fermement convaincu que des relations normales doivent s’instaurer entre deux peuples voisins, soudés par les liens de fraternité, de sang, de langue, de religion, de communauté de destin.

De fait, le Souverain est sincèrement persuadé qu’un état normal des relations entre les deux pays signifie l’ouverture des frontières et le raffermissement des liens de solidarité et de coopération qui les unissent.

Ainsi, les peuples de la région du Maghreb pourront relever ensemble les défis sécuritaires et en matière de développement qu’ils affrontent et concrétiser leurs aspirations communes.

Par conséquent, et en accord avec cette orientation constructive, le roi Mohammed VI s’est fait un devoir d’envoyer aux frères Algériens, et à travers eux, à toutes les forces éprises de paix, un message clair dans lequel le Souverain a exprimé sa ferme volonté de normaliser les relations entre les deux pays, qu’Il a qualifiées de stables, mais qu’Il espère voir devenir meilleures.

Par ailleurs, le Souverain a rassuré de nouveau la direction et le peuple d’Algérie que le Maroc ne leur portera jamais aucun préjudice ni ne fera preuve de malveillance à leur égard. Cette réaffirmation est une réponse à certaines voix qui s’élèvent pour semer la discorde entre les deux pays, en colportant des rumeurs mensongères émanant de parties hostiles qui ne veulent aucun bien pour les deux pays et qui s’évertuent, par pur intérêt personnel, à attiser les tensions entre eux.

Le Roi a ainsi souligné de nouveau tout le prix qu’Il attache aux liens d’affection, d’amitié, d’échange et de communion entre les deux peuples.

Face à cet état de choses, fort déplaisant pour le Souverain, et dans l’attente d’une attitude réceptive aux appels royaux sincères de la part des frères en Algérie, le Roi a prié le Seigneur pour un retour à la normale impliquant la réouverture des frontières entre les deux pays et les deux peuples voisins et frères.

C’est le message de la raison et de la sagesse, celui de la cordialité et de la paix, de la fraternité, de la coopération et de l’entente; autant de valeurs qui doivent sous-tendre les relations entre les Frères.