Message écrit du roi Mohammed VI au prince Mohammed Ben Salmane

Le roi Mohammed VI et Mohammed ben Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, prince héritier d'Arabie saoudite.

Ce message porte sur les relations bilatérales solides liant les deux pays et les deux peuples frères, ainsi que sur les moyens de les renforcer et de les consolider dans les différents domaines, indique l’Agence de presse saoudienne SPA.

Selon cette dernière, le message a été remis à Khaled Ben Abderrahman Al Issa, ministre d’État saoudien et membre du Conseil des ministres, qui a reçu ledit message au nom du Prince héritier, lors d’une rencontre, ce dimanche 6 août à Riyad, avec Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, et Fouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du Budget.

Cette rencontre a été l’occasion de passer en revue les relations entre les deux pays frères et les moyens de les renforcer dans les différents domaines, ainsi que d’échanger les points de vue au sujet des questions d’intérêt commun.