Le groupe Akdital inaugure deux nouveaux établissements de santé à Fès

Le Groupe Akdital a mis en service, le 24 mai dernier, deux nouveaux établissements de santé de dernière génération dans la capitale du Saïss: l’Hôpital international de Fès et le Centre international d’oncologie de Fès. D’un investissement total de plus de 330 MDH, ces nouvelles infrastructures viennent renforcer l’offre de soins dans la région Fès-Meknès.

Les deux établissements sont déployés sur une superficie construite de près de 14.000 m2, et renforcent l’offre de soins de la région Fès-Meknès avec 170 lits aux standards internationaux.

L’Hôpital International de Fès, établissement de santé multidisciplinaire couvrant un large éventail de spécialités médicales et chirurgicales, est doté d’équipements de dernière génération, en vue du traitement de tous types de pathologies, quel qu’en soit le degré de complexité.

Respectant les normes les plus strictes en matière de sécurité et d’hygiène sanitaire hospitalière internationale et en termes d’optimisation du parcours patient, l’Hôpital International de Fès comprend 170 lits d’hospitalisation et un bloc opératoire de 11 salles ultra-modernes, équipées d’installations de pointe dont 2 salles d’endoscopie et une salle de réveil de 14 postes.

Lire aussi : Innovation en santé: au cœur de la première clinique Akditalife à Bouskoura

L’Hôpital comprend en outre 2 salles de cathétérisme cardiaque, 12 box de réanimation adultes, dont 4 boxes de réanimation de chirurgie cardiovasculaire, ainsi que 11 postes de réanimation néonatale et 49 unités de soins intensifs. Côté maternité et obstétrique, la structure accueille un service de maternité avec 25 lits, 2 unités techniques d’accouchement et une nurserie.

Une première régionale: la radiochirurgie

Avec l’objectif d’offrir aux patients un parcours de soins fluide et une prise en charge efficiente, l’Hôpital International de Fès dispose par ailleurs d’un centre d’imagerie médicale complet comprenant échographie, deux scanners, deux radios standards, une salle d’ostéodensitométrie, une radio panoramique dentaire, une mammographie et une unité IRM.

L’hôpital assure par ailleurs un service d’urgence 24h/24 et 7j/7, ainsi que des consultations courantes menées par des médecins anesthésiste-réanimateur.

تدشين المستشفى الدولي لفاس والمركز الدولي لعالج الأورام لفاس التابعين لمجموعة أكديطال