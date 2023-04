Innovation en santé: au cœur de la première clinique Akditalife à Bouskoura

Une première clinique Akditalife a vu le jour dans le prestigieux quartier de la Ville verte, adossé au Golf de Bouskoura, moyennant un investissement de 260 millions de dirhams. Le plateau technique de cet établissement est constitué de 5 blocs opératoires, 1 salle de cathétérisme cardiaque, 8 box de réanimation et 33 unités de soins intensifs, ainsi que 100 lits d’hospitalisation.

La «Clinique du bien-être Bouskoura», c’est son nom, est la première unité de cette envergure en Afrique du Nord à proposer un pôle d’excellence en gériatrie, dont l’objectif principal est la prise en charge du patient âgé, de maintenir ou, au besoin, de restaurer l’autonomie fonctionnelle des sujets seniors.

La clinique accueille également un centre de rééducation fonctionnelle doté d’un équipement robotisé de dernière génération, composé du tapis anti-gravité, de la centrale de renforcement pneumatique et du robot Lokomat. Quant au centre de check-up, il dispose d’une expertise confirmée dans la médecine préventive et la réalisation de bilans de santé.

Avec l’objectif d’offrir aux patients un parcours de soins fluide et efficace, la Clinique du bien-être Bouskoura dispose aussi d’un centre d’imagerie médicale comprenant l’échographie, le scanner, l’IRM et la mammographie, permettant un diagnostic rapide et une prise en charge efficiente. La clinique assure, par ailleurs, un service d’urgence 24/7 ainsi que les consultations ambulatoires.

Elle est adossée à la future résidence médicalisée de 100 logements qui verra le jour en 2024 pour accueillir Marocains et étrangers souhaitant une prise en charge de bien-être, une post-cure, un check-up et une réhabilitation.

Cette initiative, qui est une première au Maroc, a pour but de démontrer une qualité de soins aux normes internationales. Elle tend ainsi à positionner le Maroc comme un acteur leader de la santé en Afrique du Nord et subsaharienne.