Akdital: Essaouira se dotera d’une clinique dernière génération

Le Groupe Akdital a annoncé, ce jeudi 22 juin, par le biais d’un communiqué la finalisation d’une convention d’investissement pour la construction d’une clinique de spécialités innovante dans la ville d’Essaouira. Cette initiative vise à répondre aux besoins médicaux croissants dans la ville et à offrir des services de santé de premier plan.

Dans le détail, la clinique, dont l’ouverture est prévue pour la fin de l’année 2024, sera établie sur un terrain d’une superficie de 3.000 m², avec une superficie construite de 11.000 m². Elle disposera d’une capacité litière de 122 lits, offrant ainsi un environnement confortable et accueillant pour les patients et pour les professionnels de santé.

Cette clinique de spécialités apportera à la ville d’Essaouira une multitude d’avancées, notamment dans les domaines suivants:

Plateaux techniques à la pointe de la technologie: la clinique sera équipée de blocs opératoires ultramodernes, de services de radiologie de pointe (incluant scanner, IRM et mammographie), et d’un laboratoire d’analyse médicale de haute précision. Cela garantira des diagnostics précis et des interventions médicales efficientes.

Pôle de Cancérologie: la clinique proposera un pôle de diagnostic et de traitement du cancer, doté de deux bunkers de radiothérapie et d’un hôpital de jour pour la chimiothérapie. En outre, des thérapies ciblées et de l’immunothérapie seront également disponibles, offrant ainsi des options de traitement avancées.

Pôle des maladies cardio-vasculaires: la population d’Essaouira bénéficiera d’une prise en charge complète des maladies cardio-vasculaires grâce à la mise en place de ce pôle qui offrira, outre les consultations spécialisées, une salle de cathétérisme de dernière génération permettant de réaliser des actes de cardiologie interventionnelle.

Pôle de réanimation: la clinique disposera d’un service de réanimation polyvalent pour les patients en post-opératoire ainsi que pour les patients en situation critique. De plus, un service de réanimation néonatale sera dédié à la prise en charge des nouveau-nés, garantissant ainsi des soins intensifs adaptés à leurs besoins spécifiques.

Il est à noter que la construction de cette clinique de spécialités constitue un investissement majeur dans le secteur de la santé à Essaouira. Elle créera également de nouvelles opportunités d’emploi, avec la création de 250 postes pour le personnel paramédical et administratif.

Le Groupe Akdital tient à exprimer ses sincères remerciements au Gouverneur de la province d’Essaouira et au Maire de la ville pour leur soutien et leur collaboration précieuse dans la concrétisation de ce projet. Leur engagement et leur appui ont été essentiels pour faire de cette Clinique de Spécialités une réalité, offrant ainsi une valeur ajoutée considérable aux habitants de la ville.

«Ce projet qui fera date à Essaouira doit beaucoup à l’impulsion et à la mobilisation du Conseiller de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Mr. André AZOULAY auquel nous rendons hommage pour ses efforts continus en faveur du développement de la ville d’Essaouira. Son dynamisme et son dévouement en faveur de sa ville natale ont contribué de façon décisive à la concrétisation de ce projet», précise Akdital dans son communiqué.