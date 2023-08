À Dakhla, la Protection civile déploie les grands moyens pour prévenir les noyades

Au sein des zones urbaines de la région de Dakhla-Oued Eddahab, on dénombre pas moins de trois plages figurant parmi les plus belles du pays: Foum Labouir, la plage Moussafir et celle du fameux hôtel PK25, sise à quelques kilomètres au nord de la ville et relevant de la commune d’El Argoub.

Pour encadrer ces lieux, abondamment fréquentés par les estivants, la Protection civile a mobilisé 28 nageurs-sauveteurs hautement qualifiés, qui ont suivi une formation spécifique. «La formation des sauveteurs se poursuit même après leur embauche: ils sont tenus de nager au moins une heure chaque matin», nous explique Abdelkader Bakhtaoui, commandant de l’unité mobile régionale de la Protection civile. Les sauveteurs, des employés saisonniers, sont encadrés par un officier de la Protection civile, lui-même secondé par quatre sous-officiers.

Et pour assurer sa mission, l’institution de la Protection civile ne lésine pas non plus sur les moyens logistiques. Elle a ainsi mobilisé une équipe de plongeurs, un bateau pneumatique (ou «Zodiac»), des jet-skis, des ambulances, ainsi que des véhicules tout-terrain afin de pouvoir intervenir dans les zones difficiles d’accès.

En plus de leurs interventions d’assistance et de sauvetage, les équipes de la Protection civile mènent des campagnes de sensibilisation chaque week-end. Une manière de rappeler aux estivants et baigneurs les réflexes à observer pour minimiser les risques de noyade: ne pas se baigner dans les zones rocheuses ou non surveillées, éviter de le faire juste après un repas copieux ou une longue exposition au soleil…

Durant la saison estivale, jusqu’au 30 septembre, les plages de la région sont surveillées 10 heures par jour, précisément entre 9H00 et 19H00. Avec une efficacité certaine: en 2022, rappelle Abdelkader Bakhtaoui, les interventions des sauveteurs de la Protection civile ont permis de sauver la vie de plus de 80 personnes, en majorité des enfants. Car, pour paradisiaques qu’elles soient, ces plages peuvent également constituer un danger pour les estivants téméraires.