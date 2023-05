Avec la canicule, des mises en garde contre la baignade dans les barrages et les lacs du Nord

A chaque vague caniculaire, la baignade dans les eaux des barrages et dans les lacs est très prisée dans certaines zones du pays, mais elle présente des risques pour les baigneurs, surtout les plus jeunes.

Dans son édition du mercredi 3 mai, Al Akhbar s’intéresse à la problématique, expliquant que des associations et des acteurs de la société civile actifs dans la région mettent en garde quant à la prolifération du phénomène dans certaines zones du Nord du pays. Ils appellent les responsables des villes du Nord à accélérer l’aménagement d’équipements publics, notamment dans les zones rurales, où les enfants et les mineurs peuvent se baigner. Cela leur éviterait de se baigner dans les barrages et les lacs.

Toujours d’après Al Akhbar, les autorités locales et des communes de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima sont également appelées à lancer de vastes campagnes de sensibilisation, et ce, en urgence, vu que la hausse des températures est constatée prématurément cette année.

Certes, la baignade est un droit dont devraient jouir toutes les personnes qui le souhaitent, mais cela doit se faire dans un cadre où les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités en offrant des espaces où l’on peut se baigner en sécurité. C’est du moins ce que suggèrent des associations locales qui insistent aussi sur la nécessité que les baigneurs respectent aussi de leur côté les mesures de sécurité qui leur sont imposées.

Comme le rappelle Al Akhbar, l’année dernière a été marquée par plusieurs cas de noyade dans des eaux de barrages et dans des lacs au Nord du pays. C’est pourquoi les appels sont plus insistants de la part de la société civile afin d’éviter que cela ne se reproduise cette année.