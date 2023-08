Laâyoune: campagne de nettoyage à la plage Foum El Oued en partenariat avec Inwi

L’Association Planète verte a organisé, en partenariat avec le programme «Dir iddik» de l’opérateur Inwi, une campagne de nettoyage à la plage Foum El Oued, située à 25 kilomètres de la ville de Laâyoune. L’objectif de cette initiative est de faire participer les bénévoles à ce nettoyage collectif et de sensibiliser les estivants à la protection de l’environnement littoral.

Diverses activités visant à impliquer la communauté dans une démarche éco-responsable et solidaire ont été tenues tout au long de la campagne, dont des ateliers de tri des déchets et de recyclage.

«À travers cette campagne, nous voulons sensibiliser la population à la préservation des plages. Nous avons organisé des activités de tri, et de ramassage de déchets pour promouvoir des gestes responsables auprès des enfants», fait savoir Houssein Taki, président de l’Association Planète verte, interrogé par Le360.

«C’est une excellente initiative avec une portée citoyenne. C’est grâce à ce type d’actions que nous pourrons installer des habitudes saines chez les enfants, afin de préserver nos plages», se confie une estivante.

Il convient de préciser que l’opération «Dir iddik», lancée par l’opérateur global Inwi en 2011, fédère aujourd’hui plus de 72.000 bénévoles, plus de 200 associations partenaires et compte à son actif plus de 700 projets déployés partout au Maroc. Aussi, au fil des années, les actions «Dir iddik» ont permis notamment de réhabiliter 74 associations, de rénover 16 quartiers et d’aménager 50 classes connectées dans des zones rurales.