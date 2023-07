Internet: Inwi lance une nouveauté sur l’offre «Étoile 3» pour vivre un été connecté

Alors que l’été bat son plein, Inwi double de générosité en lançant une promotion inédite sur son offre «Étoile 3» (*3) dédiée à l’internet mobile pour offrir à ses clients mobiles (aussi bien sans abonnement qu’avec abonnement), une expérience estivale «Max débit».

C’est ce qu’annonce l’opérateur dans un communiqué, précisant que cette offre généreuse en data vise avant tout à accompagner la demande croissante des Marocains en connectivité, surtout durant cette période.

Concrètement, les clients Inwi pourront bénéficier du double du volume data lorsqu’ils effectuent une recharge «Internet *3» d’un montant minimum de 30 dirhams. En effet, durant la période promotionnelle, une recharge de 30 dirhams offrira désormais 6 Go d’Internet au lieu de 3 Go, valables pendant 14 jours. De même, une recharge de 50 dirhams offrira 10 Go d’Internet au lieu de 5 Go, valables pendant 30 jours.

«En offrant des volumes de données mobiles plus généreux, Inwi permet à ses clients de profiter pleinement de leur été, de rester connectés et de partager des moments précieux avec leurs proches et familles et ceci en profitant du réseau Max débit», indique l’entreprise.

Précurseur dans la démocratisation des usages internet mobile au Maroc, Inwi réitère une fois de plus son engagement envers ses clients, avec cette nouvelle offre et propose des avantages concrets à tous les marocains en favorisant leur accès à l’internet à des tarifs attractifs.