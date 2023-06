«Inwi Challenge»: le ministère de l’Éducation et Inwi président la remise des prix de la 3ème édition

20.000 élèves dans toutes les régions du Maroc ont pu se former et développer leurs compétences dans un environnement ludique et interactif grâce à «Inwi Challenge», un programme basé autour d’ateliers ludo-éducatifs de jeu. Ces élèves ont été accompagnés, entre janvier et juin 2023, par 550 professeurs préalablement formés.

Les élèves ont reçu, chacun, des cours, tout en s’amusant, dans plusieurs disciplines: les langues, les mathématiques, les sciences, l’histoire-géographie et bien d’autres encore. Au total, 1.200 ateliers ont été organisés dans 500 établissements à travers le royaume couvrant les écoles primaires, les collèges et les lycées.

Au total, 1.200 ateliers ont été organisés dans 500 établissements à travers le Royaume couvrant les écoles primaires, les collèges et les lycées. Cette édition du programme a été particulièrement marquée par la participation d’équipes comprenant des élèves sourds et muets, visant ainsi à favoriser l’inclusion et la diversité.

L’édition de cette année a célébré à la fois les écoles primaires, les collèges et les lycées. Les trois écoles primaires récompensées lors de cette édition sont: l’école d’Oulad Zmam de Fkih Ben Saleh, l’école de Beni Ameur de la ville El Kelaâ des Sraghna, et l’école Mohamed Abdou de Berkane.

Lire aussi : Enseignement numérique: nouveau partenariat entre Inwi et le ministère de l’Éducation nationale

Également, les trois collèges récompensés du prix sont le collège Jaber Bno Hayan de Tanger, le collège Al Atlas à Berkane, le collège Al Adarissa à Fès. Tandis que les trois lycées récompensés sont : le lycée Abdelhadi Boutaleb de Sidi Slimane, le lycée Driss Benzekri de Tétouan et le lycée Omar Ibn Abdelaziz de Sidi Bennour.

Lors de cette cérémonie, le ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports et Inwi ont signé une convention de partenariat pour la prochaine édition du programme «Inwi Challenge». Dans le détail, 40.000 nouveaux élèves vont bénéficier de la prochaine édition du programme.

Ces élèves provenant de 150 écoles différentes seront accompagnés par 600 enseignants grâce à un format novateur. Ce partenariat vise, par ailleurs, la mise en pratique des connaissances acquises, leur vérification et leur application grâce à l’utilisation des outils numériques. L’enseignement sera différencié et adapté au rythme de chaque élève, permettant un gain de temps en classe et une meilleure inclusion des enfants à des besoins spécifiques.

Des salles multimédias seront équipées de licences Minecraft Education, offertes par Inwi, afin de permettre à un plus grand nombre d’élèves de bénéficier du programme Inwi Challenge tout au long de l’année.