Sidi Allal Tazi. Intoxication au liquide alcoolisé impropre à la consommation: le bilan monte à neuf morts

Le bilan humain s’est alourdi à Sidi Allal Tazi parmi les personnes qui ont absorbé une substance alcoolisée impropre à la consommation, hier lundi 3 juin, apprend Le360 de sources fiables. Au moment où nous mettons en ligne, le nombre des décès a grimpé à 9 au lieu de 3 comme l’annonçaient précédemment les autorités de cette localité relevant de la province de Kénitra.

Nos sources indiquent également que 61 personnes se trouvent actuellement sous surveillance médicale, dont deux suspects dans cette affaire, alors qu’un troisième est en état d’arrestation.

Les prévenus sont suspectés d’être impliqués dans la fabrication et la commercialisation de produits nocifs pour la santé publique ayant causé la mort de personnes.

L’enquête, menée sous la supervision du parquet compétent, se poursuit pour déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire et les liens entre les décès enregistrés et les produits consommés, ainsi que pour procéder à l’arrestation de l’ensemble des personnes impliquées dans cette affaire.