Meknès: l’alcool frelaté fait 7 morts, deux suspects arrêtés

Les services de police de Meknès avaient ouvert une enquête judiciaire suite au décès de sept individus et l’empoisonnement d’un huitième, après avoir consommé un produit alcoolisé qu’ils auraient acheté dans une épicerie, apprend-on de source sécuritaire.

Les recherches et investigations menées dans le cadre de cette affaire se sont soldées par l’interpellation du suspect et de son assistant mineur, soupçonné d’avoir participé à la commercialisation de ces produits, précise la même source, notant que les perquisitions ont permis la saisie d’une dizaine de bouteilles vides en plastique qui contenaient de l’alcool désinfectant qui a entraîné la mort des victimes.

Le mis en cause majeur a été placé en garde à vue, alors que le mineur a été placé sous surveillance, à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et établir le lien entre les décès enregistrés et les produits consommés, qui sont soumis actuellement à l’expertise scientifique, conclut la même source.