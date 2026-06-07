Les 7 grandes tendances de maillots de bain qu’on portera sur les plages cet été

Les tendances de maillots de bain à porter en 2026.

Le grand retour du motif rétro

Pois, rayures, bandana… l’été 2026 renoue avec les imprimés d’antan et les réinterprète avec un œil contemporain. Le polka dot, longtemps tombé en désuétude, revient en force grâce, notamment, à la chanteuse Dua Lipa qui lui a rendu sa modernité en arborant un bikini dentelle du label australien With Jéan. Les rayures, elles, s’émancipent du traditionnel registre marin pour jouer la carte des largeurs variées et des associations de couleurs inattendues. Quant au motif bandana, il ajoute une touche bohème à nos garde-robes, dans des coloris pop de préférence.

Le règne du bestiaire

Le bestiaire n’a pas fini d’inspirer les créateurs. Du léopard au zèbre, les motifs animaliers s’octroient chaque saison une place un peu plus dominante dans le paysage swimwear et l’été 2026 ne dérogera pas à la règle. Audacieux sans jamais verser dans l’excès, ils apportent ce supplément de personnalité qui distingue une silhouette sur le sable.

La nuance blanche comme évidence

L’annonce de Pantone, qui a élu le blanc Cloud Dancer couleur de l’année 2026, ne concerne pas que le monde du design mais aussi celui de la mode estivale. Ivoire, blanc cassé, crème… toutes ses déclinaisons se prêtent à merveille aux coupes intemporelles et mettent en valeur le bronzage.

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Le détail qui change tout

Un simple liséré contrasté, une bordure d’une autre couleur et le maillot le plus basique devient une pièce de caractère. Validée par Miu Miu, Pucci et Burberry dès le printemps-été 2026, cette finition minimaliste évoque les silhouettes athlétiques et les codes sportswear de luxe.

Maillots de bain joailliers

Exit les bijoux portés séparément, les ornements sont désormais brodés à même le maillot. Perles multicolores, chaînes dorées, coquillages nacrés, cristaux finement brodés apportent une touche couture au swimwear de l’été 2026.

Les fleurs en volume

Popularisées par Magda Butrym, Same et Maygel Coronel, les applications florales en relief confirment leur statut d’indétrônables. Saison après saison, ces fleurs sculptées ou brodées en volume confèrent aux maillots une dimension presque haute couture.

Le une-pièce froncé

Moins tape-à-l’œil qu’un lurex doré, plus enveloppant qu’un bikini string, le une-pièce à fronces s’impose discrètement mais sûrement. Flatteur pour toutes les morphologies, il pourrait bien ravir la couronne au bikini cet été.